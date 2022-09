El Govern suggereix que Joan Carles I no acudirà al funeral d'Isabel II

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha allunyat la possibilitat que el rei emèrit Joan Carles I vaja al funeral de la reina Isabel II, ja que ha dit que el rei Felip VI és actualment "el cap d'Estat" espanyol, encara que la decisió la prendran conjuntament la Casa Reial i el Govern.

En una entrevista en RNE, Albares ha comentat que no es coneix encara cap detall sobre com seran els funerals d'Estat a Londres per la reina Isabel II, morta dijous als 96 anys, per la qual cosa "no convé especular" sobre la representació espanyola.

Preguntat directament sobre si hi anirà el rei emèrit, ha dit que la decisió la prendran de manera conjunta la Casa Reial i el Govern després de conéixer els detalls de com serà el funeral per part de les autoritats britàniques, encara que ha allunyat aquesta possibilitat.

"No en coneixem cap detall. Com sempre es fa en aquests casos, el Govern i la Casa Reial decidiran la millor representació. Tenim un cap d'estat que és Felip VI", ha declarat.

A més, ha recalcat que "és molt clar qui és el cap d'Estat" espanyol i ha assenyalat que l'actual rei Felip VI "també representa els llaços familiars" entre les cases reials espanyola i britànica, unides genealògicament per la reina Victòria.

Albares espera que el Govern espanyol continue tenint "la relació més estreta possible" amb el Regne Unit després de la mort d'Isabel II, ja que assegura que continua sent "un país molt important per a Europa" després de la seua eixida de la Unió Europea, sobretot en qüestions de seguretat.

A més, ha destacat "l'enorme colònia" de ciutadans britànics que resideixen a Espanya, uns 400.000, i la quantitat d'espanyols que viuen al Regne Unit com un motiu més per a mantindre "les millors relacions comercials i individuals".

No obstant això, ha reconegut que aquest "model de relació" entre el Regne Unit i Espanya "no té cabuda" a Gibraltar després del Brexit, i per això el Govern continua "dialogant i negociant per a trobar un encaix" i que aquest enclavament sota domini britànic "siga una zona de prosperitat compartida".