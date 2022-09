L'APV difon part del passat del far de Canet

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha incorporat al web del seu arxiu històric documentació del far de Canet d'en Berenguer, un pas significatiu, ja que fins hui no comptava amb cap informació sobre aquest.

Entre els expedients publicats del far de Canet, la primera referència del qual es remunta a mitjan segle XIX, es poden trobar comunicacions entre el tècnic mecànic encarregat del far i l'enginyer cap de ports i costes, donant compte d'incidències, informes meteorològics o existències i consums. També s'hi inclouen llibres de registre d'operacions, serveis, observacions meteorològiques, inventaris i conques, i expedients de diversos projectes de construcció, reparació i millora.

En total, s'hi han incorporat quasi 9.000 documents, que estan compostos per 52.000 pàgines, perquè també s'hi ha sumat informació dels fars de València i Cullera, amb la qual s'abasten moments clau i apassionants de la història espanyola i valenciana des de 1858 fins a 1976.

L'arxiu històric de l'APV és una eina d'accés públic i gratuït mitjançant la qual es poden consultar documents datats en la seua majoria en el període comprés entre mitjan segle XIX i 1940, així com les memòries anuals dels diferents organismes gestors del port.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'un dels objectius del Pla estratègic de Valenciaport, com és l'aposta decidida per la transformació digital per a fomentar nous models de negoci digitals i de connectivitat, i posicionar l'APV com a SmartPort compromés amb la societat.