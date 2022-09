L'Ibex 35 repunta un 0,35 % i busca els 8.000 punts

L'Ibex 35 ha obert la sessió d'aquest divendres amb una pujada del 0,35 %, cosa que ha fet que el selectiu se situe en els 7.944,5 enters a les 9.01 hores, en una jornada en la qual els ministres d'Energia de la Unió Europea debatran la posada en marxa d'objectius obligatoris per a la reducció del consum elèctric o limitar els beneficis de les productores d'energia renovable i nuclear (coneguts com a 'caiguts del cel') per a atallar l'alça de preus de l'energia i garantir la seguretat de subministrament del bloc durant l'hivern.

D'aquesta manera, després de tancar ahir amb una pujada del 0,78 %, el selectiu madrileny obria de nou en verd, amb la mirada posada en els 8.000 enters, després que el Banc Central Europeu (BCE) haja acordat una pujada dels tipus d'interés en 75 punts bàsics, fins a situar-los en el seu major nivell en més d'una dècada. En els primers compassos de la sessió d'aquest divendres, les majors pujades se les anotaven BBVA (+2,34 %), ArcelorMittal (+2,18 %), Sabadell (1,7 %), Santander (+1,11 %) i Grifols (+0,8 %), mentre que en el costat contrari se situaven Telefónica (-0,61 %), Iberdrola (-0,35 %), Endesa (-0,21 %), Siemens Gamesa (-0,08 %) i Inditex (-0,02 %). La resta de borses europees obrien amb ascensos del 0,3 % en el cas de Frankfurt i de París i del 0,7 % per a Londres. Així mateix, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al vell continent, se situava en un preu de 89 dòlars, amb un ascens del 0,4 %, mentre que el Texas es col·locava en els 83 dòlars, després de pujar un 0,3 %. Finalment, la cotització de l'euro davant del dòlar es col·locava en 1,0077 'bitllets verds', mentre que la prima de risc se situava en 117 punts bàsics i la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys es col·locava en el 2,886 %.