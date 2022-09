Tigres de Gandia triomfa en el seu camí cap a la final d'ascens

El Club Beisbol Tigres de Gandia va guanyar diumenge en un partit amistós a la localitat de Molina de Segura, que li serveix de preparació de cara a la fase final d'ascens a Primera Divisió Nacional que disputarà a Pamplona a partir del 29 de setembre.

El mànager del Gandia va provar diferents jugadors en posicions que no són les habituals per a ells amb la finalitat de determinar la seua polivalència de cara als 5 o 6 partits (de com a mínim 3 hores de duració cadascun) que es jugaran al llarg dels quatre dies que durarà la fase final. El resultat va ser una victòria per 6-14.