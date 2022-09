El Tribunal de Recursos Contractuals suspén la licitació de les obres de soterraments de vies al Parc Central

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha admés el recurs de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i ha suspés la licitació de les obres del canal d'accés a les estacions del Nord i Joaquín Sorolla, és a dir, les obres de soterrament de les vies del Parc Central. Segons el tribunal, "els perjudicis que podrien derivar-se de la continuïtat dels tràmits del procediment de contractació són de difícil o impossible reparació, per la qual cosa és procedent suspendre provisionalment aquests fins al moment en el qual es dicte la resolució del recurs".

Aquesta decisió suposa una nova aturada en la que es considera des de fa dècades la gran obra pendent de la ciutat de València, amb més de 500 milions de pressupost, perquè el soterrament de les vies cosiria almenys quatre barris de la ciutat. Des de la Societat València Parc Central, des de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) i des de l'Ajuntament de València confien, en qualsevol cas, que el plet es resolga ràpid. Hi ha dubtes, a més, sobre l'abast de la prohibició, perquè la resolució no especifica si es poden continuar presentant ofertes o si el procés pot tirar avant fins a l'obertura de pliques. El termini de presentació d'ofertes està obert en l'actualitat i acaba el 21 de setembre.

El recurs de la patronal de la construcció

El recurs de la Confederació Nacional de la Construcció és per una clàusula inclosa en el plec de condicions per la qual Adif al·ludeix als incompliments en els quals poden incórrer les empreses i les conseqüències que això comporta, inclosa la retirada de projectes ja adjudicats. Es tracta d'una clàusula que l'administrador ferroviari inclou ara en tots els seus plecs per a evitar la vulneració de la lliure competència. Una quinzena en tota Espanya.

Però a València suposa un impediment molt important per a una obra d'aquesta envergadura. Ho és perquè suposa un nou retard en la licitació de les obres i ho és també perquè estreny molt els terminis marcats per Europa, que condiciona l'aportació de 163 milions d'euros a la conclusió d'almenys part de l'obra abans de 2026.

A l'Ajuntament de València no ocultaven la seua decepció, encara que entre les entitats afectades hi ha dubtes sobre l'abast de la resolució, perquè no precisa si la licitació queda paralitzada absolutament o només l'obertura de pliques i l'adjudicació. I és que en aquest cas les empreses podrien continuar presentant ofertes fins al 21 de setembre, data en la qual conclou el termini.

Confien, de totes maneres, que el TACRC resolga prompte i es puga seguir amb la licitació. No es descarta fins i tot que aquesta resolució es produïsca abans que acabe el termini de presentació d'ofertes.