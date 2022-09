Alcaraz estrena el número u amb una Espanya favorita en el camí a Màlaga

Carlos Alcaraz estrenarà el seu flamant número u mundial en la fase de grups de la Copa Davis a València amb l'equip espanyol, que parteix com a favorit d'un grup B que comparteix amb Sèrbia, el Canadà i Corea del Sud, per a buscar una de les dues places en joc per a la fase final que es disputarà a Màlaga al novembre.

La gesta d'Alcaraz, que en la matinada del diumenge guanyava el seu primer Grand Slam, l'Obert dels Estats Units, i es convertia en el número u més jove de la història, converteix el tenista murcià en el gran reclam d'aquesta fase de grups, després que Novak Djokovic anunciarà fa dues setmanes que finalment no hi participaria a causa d'uns assumptes familiars. El capità espanyol Sergi Bruguera comptarà, a més d'Alcaraz, amb un equip format per Roberto Bautista, Albert Ramos, Pedro Martínez Portero i Marcel Granollers, un equip del qual va dir "estar molt feliç per com es troben", i va postil·lar que una vegada parle amb Carlos Alcaraz dimarts, quan s'unisca al grup, decidiran junts si està en condicions de jugar en el primer enfrontament de dimecres davant Sèrbia o ho fa divendres davant el Canadà. Els partits es disputaran al pavelló de la Font de Sant Lluís de València i Bruguera va destacar que jugaran en una pista que han trobat "molt lenta", cosa que, a parer seu, implica que farà els partits "més durs" i que "caldrà treballar més". Després de l'anunci de la no participació de Djokovic, l'equip serbi capitanejat per Viktor Troiki queda format per Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Nikola Cacic, Laslo Djere i Dusan Lajovic. Els serbis tindran com a gran rival, a més d'Espanya, el Canadà, finalista en l'edició de 2019 i que enguany participa per una invitació de l'organització, i que finalment podrà comptar amb el top ten Felix Augier-Aliassime, al qual acompanyaran Vasek Pospisil, Alexis Galarneau i Gabriel Diallo. Corea del Sud, en la seua històrica primera aparició en una fase final, comptarà amb un equip integrat per Soonwoo Kwon -el seu jugador franquícia-, Seong Chang Hong, Jisung Nam i Minkyu Song.