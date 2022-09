Un altre premi en menys de 48 hores: segellen un bitllet de segona categoria de la Bonoloto a Xàtiva

La sort està deixant-se veure a Xàtiva en els últims dies. Si divendres passat es feia públic que en una administració de la ciutat s'havia segellat un segon premi de la Primitiva, l'endemà va ocórrer el mateix amb un sorteig de la Bonoloto. En aquest cas, el bitllet es va comprar a l'administració del Centre Comercial Plaza Mayor, i la persona que el posseïsca s'emportarà un total de 47.520 euros.

Es tracta d'un premi de segona categoria, que comprén l'elecció de cinc números més el complementari.

El sorteig de dissabte no va comptar amb premis de primera categoria. A més de Xàtiva, es van registrar tres guanyadors més a Terol, Madrid i a la localitat mallorquina de Santa Maria del Camí.

La combinació guanyadora del sorteig de dissabte passat va estar formada pels números 4, 11, 21, 28, 39 i 46. El complementari va ser el 35 i el reintegrament el 0.

Com que no hi va haver guanyadors de primera categoria, en el sorteig de hui hi ha un pot d'1,6 milions.