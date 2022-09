Atropellament mortal a la travessia de Tavernes de la Valldigna

Un home de mitjana edat que, segons testimonis presencials travessava la gran via de les Germanies de Tavernes de la Valldigna, que constitueix la travessia de la CV-50 per aquest nucli urbà, ha perdut la vida per ser atropellat per un camió de gran tonatge que circulava en direcció a Alzira.

El succés ha ocorregut poc després de les 9 del matí per causes que s'investiguen. Fins al lloc dels fets, en ple centre de la capital de la Valldigna, s'han desplaçat agents de la Policia Local, de la Guàrdia Civil i de Bombers per a poder recuperar el cos de l'home atropellat, per haver quedat atrapat entre les rodes del camió. Molt a prop d'aquest punt de la carretera, situat al costat d'un gran supermercat, hi ha passos de vianants, però tot apunta al fet que la víctima va tractar d'acurtar camí i travessar de vorera a vorera, moment en el qual el camió el va atropellar. La travessia de la CV-50 per Tavernes de la Valldigna és un tram perillós perquè són milers les persones que passen d'un costat a l'altre d'aquesta via, que presenta un intens trànsit no sols de turismes, sinó també de vehicles pesants. L'Ajuntament reclama des de fa dècades un projecte de circumval·lació per a traure el trànsit de l'interior de la localitat.