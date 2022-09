L'Anell Verd avança amb un 95 % projectat

Potser la seua utilitat no arriba a cotes tan extraordinàries com la de «governar-los a tots» a la Terra Mitjana com aquella amb la qual comptava l'anell en el qual J.R.R. Tolkien va basar el seu llibre; no obstant això, l'Anell Verd Metropolità de València podria parafrasejar la inscripció de l'objecte fantàstic per a assenyalar un altre objectiu no poc ambiciós: el de connectar-los a tots amb bicicleta.

El carril de bicicletes i vianants que pretén envoltar el cap i casal per la seua àrea metropolitana va progressant. L'últim avanç ha sigut la licitació del tram II que uneix Sedaví i Picanya. Segons va anunciar la Conselleria de Política Territorial, aquesta inclou tres noves estructures per a salvar altres tantes infraestructures: una passarel·la sobre l'autovia V-31, la coneguda pista de Silla; un pas sota la CV-400 i una altra passarel·la sobre les vies d'FGV, paral·lela al pont de la CV-407. El departament que dirigeix Rebeca Torró està avaluant les propostes que han arribat a l'Administració pública, i les incorporaran una vegada es trie la més adequada, amb la qual cosa els més de 56 quilòmetres pels quals transcorrerà la via verda per a ciclistes i vianants comptaran amb el 95 % del seu recorregut ja projectat sobre el pla amb les solucions tècniques per a evitar la resta d'infraestructures que n'obstaculitzen el pas. De moment, són 26 els quilòmetres que es troben totalment finalitzats i disponibles per als que vulguen transitar-hi. Són quatre dels nou trams que componen l'anell ciclista i que tenen, de manera ininterrompuda, més de 12 quilòmetres entre Moncada i Port-Saplaya, en la part nord de l'àrea metropolitana, així com els més de 8 quilòmetres pel litoral del cap i casal fins a Pinedo i els 6,4 entre Picanya i Alaquàs. Superats també els esculls burocràtics i pendents de l'avanç de la maquinària d'obra es troben els trams entre Pinedo i Sedaví, així com el que uneix Aldaia amb Quart de Poblet fins al Parc Fluvial del Túria. Són, en total, nou quilòmetres que podrien sumar-se en els pròxims mesos als 26 finalitzats. Per la seua banda, on esperen que les obres comencen en breu és en els quasi 11 quilòmetres que uneixen el Parc Fluvial del Túria amb Massarrojos i que travessa localitats com Paterna, Godella i Rocafort. En aquest recorregut, es crearan àrees de descans, que disposaran de mobiliari urbà (bancs, aparca-bicis, panells informatius, etc.), així com d'arbratge i altres espècies vegetals autòctones igual que s'ha fet al llarg de tot l'itinerari. L'objectiu és que l'anell tinga la seua forma definitiva i completada el pròxim estiu.