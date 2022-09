Més de 4.500 funcionaris opten al grup d'elit que gestionarà fons europeus

L'objectiu és clar: formar part del cos d'elit de la Generalitat per a gestionar els fons europeus. I la meta ja es veu en l'horitzó, a només uns metres metafòrics que representen les tres setmanes reals que falten fins que l'examen se situe davant ells com el passaport a un ascens temporal. En aquest últim esprint es troben milers de funcionaris de l'Administració autonòmica que espremen l'estudi abans de l'1 d'octubre.

Més de 4.500 funcionaris es presentaran a l'examen amb l'anhel d'accedir a la borsa d'ocupació temporal activada per la Generalitat per a gestionar els fons europeus, dels quals es preveuen més de 2.000 milions i per als quals són necessaris recursos humans. Cinquanta preguntes tipus test seran les que decidiran qui d'aquests integrants del cos superior de l'Administració entren a formar part de les 267 places habilitades per a repartir entre les diferents conselleries que les han anat sol·licitant.

Malgrat que el nombre de vacants no és excessivament alt, la convocatòria ha generat molt d'interés entre el personal funcionari, com a mostra l'alt nombre de persones que compon la llista definitiva d'aspirants al lloc. El motiu és que encara que el lloc siga temporal (és un cos interí), suposarà una millora retributiva dins dels paràmetres del més alt escalafó de l'Administració: l'A1.

Per a aconseguir-ho, serà necessari estudiar de valent. El temari va eixir abans d'estiu i entre els participants el comentari habitual és que és una «barbaritat» de contingut amb poc de temps de preparació. Com a exemple, el sector autonòmic d'UGT Serveis Públics que està ajudant els seus afiliats ordenant la normativa requerida assenyala que en aquest procés els han eixit 1.500 fulls en total. «I llevant els annexos», avisen.

Segons consta en la resolució de divendres passat del director general de Funció Pública, David Alfonso, els exàmens seran a la vesprada, a partir de les 16.30 hores, a la Universitat d'Alacant, al campus de Sant Vicent del Raspeig, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló i als campus de Blasco Ibáñez i Burjassot de la Universitat de València.

Més de 2.000 milions

La tasca a la qual s'enfrontaran una vegada siguen seleccionats els integrants d'aquest cos d'elit serà fonamental per a les arques valencianes, que esperen el mannà europeu amb candeletes respecte a la sequera que suposa el sistema de finançament autonòmic. S'espera que entre 2021 i 2022 es reben 2.000 milions d'euros, quasi la mateixa quantitat que els rebuts en els 14 anys anteriors. Falten perfils especialistes en la gestió d'aquests recursos, tant captació com execució, a causa del component cíclic d'aquests fons, per la qual cosa la nova borsa temporal obri una oportunitat per a la Generalitat no sols en el present, també de cara al futur.

El format d'aquesta iniciativa destaca per la seua novetat. La contractació d'interins per a una tasca específica és una fórmula nova que Funció Pública ha posat en marxa per la urgència d'ampliar plantilla i l'absència de personal qualificat en una matèria tan complexa i que permetrà conformar un cos funcionarial ad hoc familiaritzat amb la gestió dels fons europeus que contribuïsca a maximitzar les possibilitats valencianes de captar aquests recursos de la UE.

Per a la convocatòria del pròxim 1 d'octubre, seran 267 places temporals que la majoria copen tres departaments: Agricultura, que n'ha sol·licitat 108; Habitatge, que n'ha demanat 78, i Política Territorial, amb 40. Les tres conselleries concentren el 80 % de la demanda, àrees en les quals s'inclouen eixos fonamentals dins del repartiment de fons com ara la transició ecològica, la mobilitat sostenible o l'eficiència energètica en edificis.

De fet, segons les xifres que maneja la Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern, responsable de gestionar les diferents línies de fons europeus, dels 1.056 milions que es van assignar a la Comunitat Valenciana, quasi el 50 % (521 milions) han anat a la transició verda.