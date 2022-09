Milers d'alumnes tornen a les aules a Morvedre

Milers d'estudiants han tornat a les aules al Camp de Morvedre després d'un retorn marcat per l'absència de mascaretes en col·legis i instituts, després d'un curs passat en què es mantenien els plans de contingència per a previndre la covid-19.

De nou, els "barracons" no han faltat en alguns centres per a atendre la falta d'espai, com als instituts Jorge Juan i Merello de Sagunt o el col·legi Les Palmeres de Canet d'en Berenguer i el menjador d'infantil del Victoria y Joaquín Rodrigo, que també atendrà en una aula prefabricada.

El retrobament amb les classes s'ha produït mentre a Sagunt continuen obres d'envergadura, dins del pla Edificant de la Conselleria d'Educació: les de l'IES número 5, que estan molt avançades però encara manquen de data concreta d'obertura; les de l'aulari d'infantil del col·legi Victoria y Joaquín Rodrigo, així com les del centre d'educació especial Sant Cristòfol, que han obligat a compaginar els treballs d'obra de paleta amb la docència.

L'edil d'Educació de Sagunt, José Manuel Tarazona, ha destacat la normalitat amb la qual s'ha iniciat la jornada, després que el seu departament resolguera més de cent incidències durant la setmana passada amb la condició de tindre a punt els col·legis públics.