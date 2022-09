La Policia Local sanciona 483 terrasses en només dos mesos

La Policia Local de València ha fet en a penes dos mesos un total de 2.130 inspeccions a terrasses, de les quals una quarta part (483) ha acabat en sanció. Manté així el pols amb les terrasses que no compleixen la normativa i anuncia, a més, que continuarà sent així també després de l'estiu. «L'elevat nombre de sancions que ha imposat la Policia Local de València evidencia la necessitat de fer aquestes inspeccions», ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha defensat aquestes actuacions davant «l'incompliment que es produeix per part d'alguns establiments que a vegades alteren la convivència a la ciutat».

La major part de les denúncies s'ha produït al Districte Marítim, en el qual es van inspeccionar 454 terrasses, de les quals 360 van acabar amb sanció. La Policia Local supervisa si els establiments disposen de llicències, excedeixen l'ocupació de la via pública que tenen autoritzada o no presenten la cartelleria necessària, entre altres conceptes.

Segons les dades que es dedueixen de les actuacions, l'excés d'ocupació de la via pública és un dels incompliments que més molèsties produeix entre els veïns, però també entre comerciants de la ciutat. Una quarta part de les sancions que ha imposat la Policia Local de València en les seues inspeccions a terrasses ha sigut per aquest concepte, vora un centenar de sancions. «És important que vetlem pel compliment de la normativa en una qüestió tan sensible com les terrasses», ha subratllat Cano, que ha explicat que aquesta és una de les qüestions que més plantegen les associacions veïnals amb les quals es reuneix periòdicament. «La Policia Local de València sempre ha fet aquestes inspeccions; no es tracta d'una campanya específica, es tracta d'una actuació que la policia fa sovint en tots els barris de la ciutat», ha recordat el regidor.

Hondures i el Cedre

El Districte Marítim, on es concentren zones d'oci com la plaça d'Hondures, del Cedre o l'avinguda de Blasco Ibáñez, ha concentrat la major part de les inspeccions i també de les sancions. De les 2.130 inspeccions que ha fet la Policia Local de València, 454 les han fetes agents de la 7a Unitat de Districte Marítim, encara que uns altres districtes com Trànsits lideren el total d'inspeccions, amb 520. Ciutat Vella i Russafa també acumulen gran part de les inspeccions que s'han dut a terme, 223 i 335 respectivament.

«Amb l'arribada del bon oratge es fan necessàries aquestes actuacions», han assenyalat des de la Prefectura de la Policia Local, que a principis de maig va indicar a totes les unitats la necessitat de fer un control sobre les taules i cadires de les terrasses per part de policies de proximitat.

«Aquests controls evidencien també la importància i les diferents funcions que fan els agents de proximitat», ha destacat el regidor de Protecció Ciutadana, que ha reivindicat les noves incorporacions a la plantilla.

«A principis de maig van ser presentats 181 nous agents, que permetran una reestructuració de la Policia amb l'impuls d'una nova Policia de Proximitat», ha indicat Cano.