Poques sorpreses en les eleccions regionals russes: el 'putinisme' s'ha imposat una vegada més al llarg del país. El diumenge 11, mentre les tropes russes es "reagrupaven" a la regió de Khàrkiv, diferents regions del país eurasiàtic van passar per les urnes per a votar al seu governador, la composició del seu Parlament i/o de la Duma de la capital de província. Un total de 15 van triar el seu representant regional. Tots els candidats guanyadors formen part de Rússia Unida, el partit del president rus Vladímir Putin. Entre aquestes destaquen regions com l'Óblast de Sverlovdsk (65,78 % de vots a favor del candidat oficialista) o la República de Buriàtia (86,23 %).

Es va imposar Yuri Zaitsev a la República de Marí El per un 82,44 % dels vots. Aquest dirigent va arribar a ser el governador interí d'aquest territori rus per un decret del mateix president rus. Altres repúbliques que van triar al seu representant van ser Carèlia (69,15 %), Udmúrtia (64,37 %), així com óblasts com el de Kaliningrad (80,21 %), Riazan (84,55 %) o Tambov (84,95 %). En totes es va imposar el governador de Rússia Unida, amb majories no exemptes de polèmica. Golos, una ONG per al monitoratge d'eleccions, va supervisar els comicis en 19 de les regions que passaven per les urnes.

A la ciutat de Moscou és on s'han registrat més irregularitats, 626. El Krai de Krasnodar (168), Udmúrtia (88) i la regió de Moscou (80) han sigut altres parts del país on s'han registrat anomalies. Alguns dels problemes registrats han sigut l'expulsió d'observadors independents dels centres de votació o fins i tot la detenció d'un a la capital russa. Comenta l'investigador independent Kamil Galeev que les eleccions “estan àmpliament controlades per poders regionals, als quals el Kremlin els demana falsificar els resultats (si no, s'exposen a ser acomiadats o empresonats), així que si continuen espantant-se, les falsificaran”. Afig que “si no ho fan, llavors mostraran els resultats reals. (Els resultats) no es tracten de vots, sinó de por al poder”.

En canvi altres parts de Rússia triaven la composició del seu parlament. És el cas dels óblasts de Sakhalín, Petropàvlovsk-Kamtxatski, Penza Saratov, entre altres. En tots es va imposar el partit de Vladímir Putin per xifres superiors al 45 %, encara que en altres com Penza, el percentatge va arribar al 74,91 %. A la ciutat de Moscou, amb una participació baixa –el mateix dia de les eleccions era el dia de la ciutat–, només un 33,9 % dels habitants de la capital van passar per les urnes.