Benaguasil aconsegueix un taller d'ocupació destinat a la formació de dones

L'Ajuntament de Benaguasil ha rebut una subvenció de 502.708,80 euros per a la realització del Taller d'Ocupació per a Dones "Benaguasil Dona", en el qual participaran un total de 20 dones majors de 18 anys.

Les dones interessades hauran d'estar inscrites prèviament com a demandants d'ocupació en Labora en les especialitats d'operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes, fàbriques d'obra de paleta, activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes.

El projecte, subvencionat per la Generalitat Valenciana i cofinançat per l'Ajuntament, s'iniciarà abans del 31 de desembre i suposarà la incorporació, a través d'un contracte per a la formació i l'aprenentatge de 20 dones desocupades majors de 18 anys, amb una duració de 12 mesos.

Per a la regidora de Promoció Econòmica, Patricia Merenciano, “amb la posada en marxa dels tallers d'ocupació dirigits de manera exclusiva a les dones desocupades es busca afavorir la reducció de la bretxa laboral que encara és molt latent en determinades professionals laborals, a més de fomentar la formació i la inserció laboral”.