Mor Jean-Luc Godard als 91 anys, emblema del cinema francés, en rebre l'eutanàsia

El cineasta Jean-Luc Godard, mort aquest dimarts als 91 anys, va rebre l'eutanàsia a Suïssa, segons algunes persones pròximes citades per la premsa francesa i suïssa.

Nascut a París d'una família d'origen suís, Godard, una de les figures de la Nouvelle Vague, va residir durant diverses fases de la seua vida en aquest país veí de França, del qual també tenia la nacionalitat, i on l'eutanàsia és legal.

"No estava malalt, simplement estava esgotat. Havia pres la decisió d'acabar. Era la seua decisió i per a ell era important que se sabera", va assenyalar un afí al diari Libération, el primer a anunciar la defunció.

Un comunicat de la seua esposa, la cineasta suïssa Anne-Marie Miéville, i dels productors del cineasta va assenyalar que Godard "va morir afablement al seu domicili, acompanyat de les seues persones més pròximes".

La mort va ocórrer al seu domicili de Rolle, a la vora del llac Leman (Suïssa) i a pocs quilòmetres de França. La família hi va afegir que no hi haurà cerimònies oficials i que les restes de Godard seran incinerades en la intimitat.

Una altra persona pròxima a Godard va assenyalar al diari suís Tribune de Geneve que el cineasta "no podia fer una vida normal a causa de diverses patologies". L'eutanàsia hauria sigut realitzada per una organització suïssa especialitzada. En aquest país n'hi ha dues, Exit i Dignitas, que ofereixen aquesta ajuda de manera legal amb una sèrie de condicions legals, com l'existència de patologies greus o lligades a l'edat, i que no tinguen motius egoistes en aquestes actuacions.

Persones pròximes van assenyalar a mitjans francesos i suïssos que la família volia haver esperat 48 hores abans de divulgar la defunció, que finalment es va filtrar al diari francés Libération.

En una entrevista amb la televisió suïssa en 2014, i preguntat per la hipòtesi de la mort, Godard va respondre: "No estic ansiós per seguir a tot preu, si estic massa malalt, no vull que m'arrosseguen en un carretó".

Al contrari que en altres països europeus, a França l'eutanàsia continua sense legalitzar-se, encara que el Govern del president Emmanuel Macron ha llançat un debat polític i social que podria desembocar en l'autorització d'aquesta pràctica.