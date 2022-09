El pa s'encareix un 18 % a la C. Valenciana en un any i la llet, un 25 %

La inflació no cedeix i els preus d'alguns productes s'estan encarint molt, alguns d'absolutament bàsics com el pa, el cost del qual ha crescut a la Comunitat Valenciana en un any en un 17,9%, o la llet, que ho ha fet en un 25 %, segons dades de juliol de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) incorporades a un informe de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) per a la Generalitat.

L'INE va donar a conéixer ahir la dada definitiva de l'índex de preus al consum (IPC) d'agost, amb una variació negativa respecte a l'avançament efectuat al tancament del mes passat: la inflació no va créixer un 10,4 % en termes interanuals, sinó que ho va fer en un 10,5 %. La Comunitat Valenciana es va situar per damunt d'aquest registre amb un 10,9 %, la mateixa dada que va tindre al juliol. L'epígraf que pateix una pitjor evolució respecte a agost de 2021 és el d'habitatge, que inclou l'energia, i els preus del qual s'han disparat en un 27,1 %. Després apareixen els aliments i les begudes no alcohòliques, amb un 14,5 %, i el transport, també molt perjudicat per l'alça dels combustibles, amb un 12,1%. Només el sector de comunicacions registra un balanç negatiu. Una dada significativa és que la inflació afecta més la província de Castelló (11,7 %) i Alacant (11,1 %) que la de València (10,6 %). L'informe de l'IVIE, que analitza només fins a juliol, constata que la calefacció i distribució d'aigua és la rúbrica més inflacionista de l'autonomia, amb una pujada del 40,5 %. A continuació apareixen els olis i els greixos (27,5 %), la llet, amb un 25% quasi tres punts per damunt de la mitjana nacional, els ous (22,1 %), els cereals (22 %), els llegums i les hortalisses fresques (20,4 %) i el pa.