Picassent convoca ajudes per al foment d'activitats extraescolars

El curs escolar 2022-2023 ha començat i amb aquest arriba la tornada a les aules. Per això, l'Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria d'Educació, ha convocat un any més les ajudes per al foment d'activitats extraescolars organitzades pels centres educatius del municipi, sostinguts amb fons públics.

D'aquesta manera, l'alumnat que curse aquest any 6é de Primària i 4t d'Educació Secundària Obligatòria es veurà beneficiat d'aquesta ajuda municipal que ja pot sol·licitar-se. La regidora de l'àrea d'Educació, Belén Bernat, apunta que, «aquesta i altres ajudes que també s'han convocat són una vertadera aposta d'aquest ajuntament per a continuar ajudant les famílies a sufragar els costos que es desprenen de la formació i l'educació dels seus fills i filles, en aquest cas, de les activitats extraescolars que se'n deriven al llarg del curs». Tota la informació i la documentació necessària pot consultar-se en el web municipal.