La capella ardent per Isabel II ja s'instal·la a Westminster, on s'esperen cues de fins a 30 hores

La capella ardent de la reina Isabel II, que ha faltat amb 96 anys, quedarà instal·lada aquest dimecres al palau de Westminster de Londres, on s'espera que centenars de milers de persones presenten els seus respectes a la sobirana en els pròxims dies.

A partir de les 14.22 hora local (13.22 GMT), una processó fúnebre portarà el fèretre de la monarca des del palau de Buckingham, on reposa des de dimarts a la nit, fins a la seu de les cambres parlamentàries del Regne Unit.

El rei Carles III i altres membres de la família reial formaran part del festeig fúnebre i caminaran darrere del taüt de la que ha sigut sobirana britànica durant set dècades.

El fèretre quedarà instal·lat al palau de Westminster a les 15.00 hora local (14.00 GMT), custodiat per soldats d'unitats assignades a la Casa Reial durant les 24 hores del dia i la nit.

A partir de les 17.00 hora local (16.00 GMT) s'obrirà al públic la capella ardent, que s'espera que siga visitada per fins a 400.000 persones fins dilluns que ve, quan tindrà lloc el funeral d'estat per Isabel II.

Cues de 30 hores

Així doncs, la ministra de Cultura del Regne Unit, Michelle Donelan, ha afirmat que s'esperen cues "de fins a 30 hores" per a veure la capella ardent d'Isabel II, morta la setmana passada als 96 anys, que serà instal·lada al palau de Westminster.

Així, ha ressaltat que el Govern espera "cues extremadament llargues, que podrien ser de fins a 30 hores", abans d'agregar-hi que "milers" de persones acudiran al lloc. "No seran 30 hores per a tots", ha matisat, si bé ha demanat als que hi acudisquen que estiguen "totalment preparats".

Donelan ha posat l'accent en el fet que les autoritats estan fent el possible perquè la gent estiga "tan còmoda com siga possible", si bé ha defensat la necessitat de ser "oberts" amb la població perquè "adopten decisions informades", segons ha recollit la cadena de televisió britànica BBC.

En aquest sentit, ha detallat que algunes institucions, entre les quals es troba la Tate Modern i el Shakespeare's Globe, "encendran els seus edificis amb imatges de la reina", mentre que cafeteries i bars oferiran beguda i accés a les seues instal·lacions. A més, s'han instal·lat 500 lavabos mòbils al llarg de la ruta.