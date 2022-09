La collita citrícola valenciana caurà més d'un 8 % en la pròxima campanya

Males notícies per al sector citrícola. O bones, segons es mire. La qüestió és que l'aforament de la collita de taronges, mandarines i llimes per a la campanya 2022/2023 a la Comunitat Valenciana es reduirà respecte a l'última temporada, però, a conseqüència d'això, els preus aniran a l'alça. Per tant, menys producte i major rendibilitat.

El Ministeri d'Agricultura té previst publicar aquesta setmana les dades d'aforament citrícola de tota Espanya. No obstant això, aquest diari ha pogut saber a través de diferents fonts del sector que el volum de la pròxima collita se situarà en una mica menys de 3 milions de tones a la Comunitat Valenciana. Atés que el balanç de la campanya 2021/2022 va ser d'una recol·lecció de 3,26 milions, la temporada ja imminent es tancarà amb un descens superior al 8 %, que en el sector citrícola consideren que és un percentatge de relleu. De fet, asseguren que des de la campanya 2005/2006 no hi havia hagut una collita tan curta.

La reducció de la producció afectarà de manera especial les taronges

La reducció de producció afectarà, segons les mateixes fonts, tots els tipus de cítrics, però seran les taronges, amb una disminució pròxima a les 150.000 tones respecte dels 1,64 milions de l'exercici precedent, les més damnificades. Les mandarines aniran a la saga, amb una caiguda pròxima a les 100.000 tones en relació als 1,33 milions de 2021.

Factors

En el sector citrícola atribueixen el descens en l'aforament a dos factors fonamentals. En primer lloc, que l'arbre que produeix els agres és anyívol. Dit d'una altra manera, si un any dona molts fruits, el següent sol ser menys generós. Però hi ha motius menys circumstancials, com el gradual abandó de les terres de cultiu, singularment els minifundis, és a dir els més xicotets i menys rendibles. Això ha propiciat que altres autonomies com Andalusia o fins i tot Múrcia, que han apostat pels latifundis, li hagen menjat terreny a la Comunitat Valenciana. Basta recordar que aquesta última autonomia representava en els anys huitanta un 75 % de la producció citrícola espanyola i que ara es troba per davall del 50 %, tal com prova el fet que l'aforament previst per a tot el país es mourà entre els 6,3 i els 6,5 milions de tones.

Siga com siga, la bona nova consisteix en el fet que una menor producció inevitablement produirà un augment en els preus, que en la passada campanya van concloure amb descensos en camp del 50 %, segons el Consolat de la Llotja de València. A aquesta previsible evolució també contribuirien les traves a les importacions des de Sud-àfrica a la UE a conseqüència del tractament en fred per a evitar plagues. El país africà està desviant part de la seua producció cap al sud-est asiàtic, i això permetrà, segons les fonts esmentades, una descongestió del mercat europeu i una demanda major de taronja espanyola.