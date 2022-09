El director general de l'OMS: "La fi de la pandèmia ja està a la vista"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va assegurar que el món "mai ha estat tan prop de la fi de la pandèmia de covid-19", després que la setmana passada es registrara la xifra més baixa de morts per coronavirus des de març de 2020.

"Encara no hi hem arribat, però la fi de la pandèmia està a la vista", va subratllar Tedros en la seua roda de premsa setmanal, en la qual va demanar que no es frenen per això els esforços per a combatre la covid-19, ja que "un corredor de marató no s'atura quan comença a veure la línia de meta".

With >1 million deaths in 2022, #COVID19 still is an acute 🌐 emergency.



Many governments face uncertainties about how to prioritize at a time when the pandemic appears to be in transition & when the risk of 🆕 variants emerging & future surges remains.

Tedros va insistir que detindre's ara "és córrer el risc de més variants del coronavirus, més morts, més problemes i major incertesa".

Per a ajudar en aquesta "recta final", Tedros va anunciar que l'OMS ha emés un pla d'assessorament per a polítiques sanitàries nacionals, "basat en les evidències dels últims 32 mesos sobre el que funciona millor per a salvar vides, protegir les xarxes de salut i evitar pertorbacions que afecten l'economia i la societat".

Entre les recomanacions, que va esmentar el mateix Tedros, figuren el fet d'invertir en la vacunació especialment en grups de risc, la continuïtat dels test de coronavirus en laboratori per a controlar possibles noves variants i millores en els sistemes sanitaris.