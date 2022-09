Homenatge a Dénia al tenor Cortis en el 70é aniversari de la seua mort

L'Auditori Centre Social de Dénia acollirà aquest dissabte, 17 de setembre, un concert molt especial. Es retrà homenatge a Antonio Montón Corts, el famosíssim tenor Cortis. El tenor internacional Javier Palacios i el pianista alacantí Jesús María Gómez oferiran una gala lírica d'òpera i sarsuela. Interpretaran alguns dels temes que va interpretar el tenor de Dénia, que va nàixer en 1891 i va morir en 1952, fa ara 70 anys. Les seues gravacions permeten gaudir d'una de les grans veus de l'òpera.

Antonio Cortis va rebre classes del famós tenor italià Enrico Caruso (de fet, se'l va conéixer com el "piccolo Caruso") i va triomfar en els millors teatres del món. Va cantar al Teatre Colón de Buenos Aires, l'Òpera de San Francisco o el Covent Garden. És una de les figures amb més projecció internacional de Dénia. El tenor valencià Javier Palacios li retrà un gran homenatge.

Palacios, que ha guanyat diversos premis internacionals, ha cantat en més d'una trentena d'ocasions amb la soprano Montserrat Caballé i ha interpretat importants papers operístics en teatres com La Fenice a Venècia, el Liceu de Barcelona, el Teatre Reial de Madrid, el Teatre Campoamor d'Oviedo o el Palau de les Arts de València. Ha cantat en ciutats com Mèxic, Tòquio, Seul, Santiago de Xile o Zuric, entre altres. L'han dirigit batutes tan prestigioses com Zubin Mehta, Früberck de Burgos, Pedro Halffter, Renato Palumbo o José Collado.

En l'homenatge al tenor Cortis, interpretarà títols com Elisir d'amore, Turandot o Tosca. Els veïns de Dénia tornaran a escoltar les grans òperes. El concert és d'entrada lliure. Es vol reivindicar aquesta figura única i d'enorme transcendència artística que va ser Antonio Montón Corts, el tenor Cortis.