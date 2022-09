La investigació per corrupció podria estendre's a altres contractes amb la Guàrdia Civil

La investigació per presumptes mossegades i desviament de fons de la Guàrdia Civil a través de l'adjudicació de contractes per obres i serveis, que té en el seu epicentre l'interventor cap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de l'institut armat a la C. Valenciana i diversos constructors i empresaris, afecta una desena d'expedients, però podria acabar abastant licitacions més antigues. Així ho han afirmat fonts de la investigació, que es manté secreta precisament per a preservar la bona marxa de les indagacions que està duent a terme el Servei d'Assumptes Interns (SAI) de la Guàrdia Civil, sota la direcció de la Fiscalia Anticorrupció i del Jutjat d'Instrucció número 3 de València.

Ara com ara, les indagacions se centren en una desena d'expedients –el nombre exacte no ha sigut revelat per a preservar la investigació– no circumscrits a un temps determinat, sinó a persones específiques. És a dir, són contractes signats pel tinent coronel de l'Exèrcit investigat, que presta els seus serveis com a tècnic en la Guàrdia Civil però pertany a les Forces Armades, i els empresaris presumptament implicats en la trama. Assumptes Interns rastreja moviments econòmics i comptes, i busca si hi va haver regals a canvi d'adjudicacions No obstant això, les fonts consultades per Levante-EMV han advertit que el nombre d'expedients sota sospita podria créixer en funció del resultat de l'anàlisi dels que van intervindre aquest dilluns els agents d'Assumptes Interns al despatx oficial del tinent coronel Miguel Ángel E. T. i en una altra oficina de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la qual és interventor cap, durant els registres practicats en aquestes dependències, situades a la caserna de Benimaclet, seu de la VI Zona de la Guàrdia Civil, amb comandament sobre tot el territori de la C. Valenciana. Les mateixes fonts afirmen que, en aquest moment, no es pot descartar que la investigació acabe esguitant més responsables, encara que fins ara les indagacions no s'han dirigit contra cap membre de la Guàrdia Civil. Els agents del SAI també estan rastrejant comptes corrents i moviments econòmics dels investigats, així com possibles regals dels contractistes. Tal com va publicar ahir aquest diari, la causa es dirigeix contra el tinent coronel de l'Exèrcit i diversos constructors i empresaris pels delictes de malversació, falsedat documental i suborn. L'oficial investigat encara no ha sigut objecte de mesures cautelars internes, que s'adoptaran en funció de l'evolució de la investigació judicial, que encara es preveu llarga en el temps.