Quique Dacosta ret homenatge a la sobretaula en el Dna Festival Dénia

Quique Dacosta torna a capitanejar el certamen gastronòmic Dna Festival Dénia, que celebrarà la seua cinquena edició els pròxims 1 i 2 d'octubre a la capital de la Marina Alta. Allí, el tres estreles Michelin reunirà cuiners consagrats, joves promeses, productors artesans i altres professionals de la gastronomia per a posar en valor el producte local i la cultura en la cuina a través de xarrades, tallers o demostracions culinàries. Enguany, a més, el protagonista és el concepte de taula i sobretaula.

Dacosta, comissari gastronòmic de la cita, ha presentat aquest dimecres el festival al seu restaurant Llisa Negra de València, junt amb l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que han signat el conveni pel qual acorden celebrar a la ciutat aquesta trobada, que va celebrar la seua primera edició en 2017.

La cita, organitzada per l'Ajuntament de Dénia i Turisme Comunitat Valenciana, se situarà al passeig marítim de la Marineta Cassiana de Dénia, on es concentraran, en dos escenaris i més de 500 metres de «taula enfront de la mar», un total de 18 parades de productors i artesans, altres tants espais de restauració, quatre llocs d'arrossos i sis barres.

Dacosta ha destacat que, més enllà dels reconeixements com les estreles Michelin, aquesta trobada busca que els cuiners i productors puguen dialogar amb el poble. «Hi ha projectes que no tenen una estrela Michelin però no per això són menys importants», ha dit el xef. «Hem fet una selecció estupenda [dels participants], segur que tots serien estreles Michelin», ha considerat.

Dacosta ha explicat, també, que el festival és un lloc en què les promeses de la gastronomia tindran el seu propi escenari, alhora que el públic podrà conéixer figures ja consagrades com el cuiner Mario Sandoval. Quant a tallers, Dacosta ha avançat que hi haurà classes per als més menuts, tallers sobre peixos o nutrició, entre altres.

Un dels ‘plats forts’ del certamen és la cuina en directe. Dacosta compartirà foguers amb xefs de reconegut prestigi de procedència nacional, regional i local, així com amb joves promeses de la cuina.