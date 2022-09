Ribó vol provar la jornada laboral de 4 dies l'abril de 2023

L'alcalde de València Joan Ribó ha proposat als empresaris la possibilitat que en 2023 el dilluns 24 d'abril siga festiu. D'aquesta manera, es compensaria la pèrdua d'un dia festiu per als ciutadans, ja que Sant Vicent Màrtir, que se celebra el 22 de gener, l'any que ve cau en diumenge. Per tant, perquè aquest festiu el puguen gaudir els valencians, l'alcalde proposa situar-lo el 24 d'abril.

Amb quina finalitat? Segons Ribó, perquè des de l'1 d'abril a l'1 de maig de 2023 es pot dur a terme una experiència pilot consistent en què tot el mes estarà format per setmanes de 4 dies laborables. Ribó vol experimentar amb aquesta experiència pilot d'implantar la setmana de 4 jornades, que promou Compromís i la Conselleria d'Economia Sostenible.

Fonts d'Alcaldia han assenyalat que la proposta de Ribó no consisteix a traslladar la festa del patró de València del 22 de gener al 24 d'abril perquè els actes religiosos i la festivitat se celebraran igualment el 22 de gener, sinó que aquest dia festiu que es perd es dobla i es trasllada a l'abril, amb l'objectiu ja comentat.

Coincideix que del 10 d'abril a l'1 de maig hi ha tres dilluns festius, un és dilluns de Pasqua, l'altre és Sant Vicent Ferrer i l'1 de maig és el Dia del Treballador

L'alcalde s'ha reunit amb el president de la Cambra de Comerç, José Vicente Morata, i la presidenta de CEV-València, Eva Blasco, als quals ha traslladat la possibilitat de posar en marxa a València aquesta experiència pilot d'una setmana de quatre dies i 32 hores.

La prova pilot tindria lloc durant el mes d'abril de 2023, per la qual cosa l'alcalde ha proposat als representants empresarials traslladar la condició de dia no laborable de la festivitat local de Sant Vicent Màrtir al mes d'abril perquè, amb aquest trasllat, aquest mes tindria quatre setmanes completes de quatre dies laborables.

En cap cas afectaria la festa de Sant Vicent, perquè en 2023 cau en diumenge. Fonts d'Alcaldia asseguren que es tracta d'un primer contacte i en els pròxims dies es reunirà també amb els sindicats.

A més, Ribó ha valorat: "som conscients que açò no s'ha fet en cap lloc d'Europa i pensem que és important investigar-ho perquè avançar cap a reduir la jornada laboral és un pas avant per a qualsevol treballador".

Ribó ha assegurat que seria “un estudi, un experiment que volem fer a l'Ajuntament. Ho volem fer concretament des del dilluns 10 d'abril fins al dilluns 1 de maig. Coincideix que hi ha tres dilluns en què no hi ha treball, un és dilluns de Pasqua, l'altre és Sant Vicent Ferrer i l'1 de maig és el Dia del Treballador, i tenim la possibilitat de moure la condició de no laborable de Sant Vicent Màrtir, que ja cau en diumenge en 2023, a un dilluns d'abril perquè és un festiu local”.

L'alcalde ha recordat que en la Generalitat "s'han fet diversos congressos sobre la possibilitat d'avançar cap a una jornada laboral de 32 hores. Nosaltres volem veure, sense entrar en cap mena de negociació col·lectiva entre treballadors i empresaris perquè això no ens correspon ni és competència municipal, què li passaria a la ciutat de València si s'hi instaurara una jornada de 32 hores en quatre dies en la setmana. I ho podem provar durant un mes".