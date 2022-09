Utiel rep milers de visitants en una fira i festes marcades pel bon oratge

Amb la tradicional desfilada de carrosses i comparses i el castell de focs artificials s'acomiadava ahir la Fira i Festes d'Utiel 2022 amb balanç molt positiu.

10 dies intensos de festes que han estat marcats per la bona climatologia i l'extraordinari acolliment del públic en els actes programats, tant de caràcter cultural com festiu.

Entre els esdeveniments que cal assenyalar per l'elevada participació, destaquen els musicals gratuïts dirigits tant a públic infantil com adult, “Encantados” i “Sueños, la historia de un musical”, que van completar aforament; l'obra de teatre “Otra vida” protagonitzada per reconeguts actors i actrius de l'escena nacional, com Beatriz Carvajal i Juan Fernández; el concert de Camela, amb l'assistència de més de 3.000 seguidors que van cantar i van ballar a ritme de tecno rumba animats per una banda entregada al públic, i les Noches de la Alameda, que tant en l'escenari d'orquestres com el de sessions DJ s'han convertit en el punt de trobada per a veïns i visitants de totes les edats.

Un any molt especial en el qual també s'ha volgut reconéixer la projecció de grans artistes amb arrels utielanes, com és José Jiménez, Joselito, que ha sigut el pregoner de les festes i també ha sigut homenatjat amb un carrer retolat amb el seu nom, igual que el cineasta Luis García Berlanga, la família del qual va rebre amb gran il·lusió aquest reconeixement a títol pòstum.

“El balanç general d'aquesta Fira i Festes 2022 és positiu. Les nostres festes patronals s'han desenvolupat amb total normalitat i sense incidents i hi ha prevalgut la convivència i la diversió”, remarca la regidora de festes de l'Ajuntament d'Utiel, Paula Roda.

En total, la Fira i Festes d'Utiel ha acollit més d'un centenar d'esdeveniments entre espectacles teatrals, musicals, concerts, festejos taurins, esdeveniments esportius, gastronòmics, concursos…, en els quals han tingut cabuda tots els públics.