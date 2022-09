Compromís retrau que el Govern no done terminis per a ampliar el barranc que inunda Alzira

El Govern d'Espanya ha eludit concretar terminis per a ampliar el barranc de la Casella, causant de la majoria d'inundacions que afecten el nucli urbà d'Alzira. En una recent resposta a les preguntes de Compromís al Senat, l'executiu evita anunciar les mesures, els terminis i el pressupost necessari per a acabar amb les avingudes del riu Xúquer a través d'actuacions en els barrancs Barxeta i Casella i millora del drenatge en l'entorn urbà d'Alzira. Aquestes actuacions estaven previstes per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en el Pla hidrològic de la conca del Xúquer, dotat amb 981 milions, però el projecte i la seua execució segueixen pendents.

El senador Carles Mulet critica que, malgrat conéixer els problemes que genera en l'evacuació de cabals l'estretiment del pont de Xàtiva, preocupació que comparteixen tots els grups polítics i les associacions veïnals d'Alzira, “el Govern seguisca sense concretar quines seran les actuacions i a quins trams afectaran, el seu pressupost previst i els terminis. Posposen de nou en les seues respostes les solucions, motiu pel qual temem que, o no les tenen, o no les fan públiques”. Davant de la indefinició i el silenci oficial, Mulet reclama una partida finalista de 26 milions d'euros que recupere l'execució de les actuacions plantejades per l'empresa redactora de l'Estudi d'alternatives per a reduir el risc d'inundacions a partir de l'ampliació del tram final del barranc de la Casella per a evitar les inundacions del nucli urbà i la remodelació de la CV-41 amb la CV-50 a nivell de la cota 21 metres, així com una conversió de terrenys com a parc urbà perquè actuen com a tanc de tempestes.