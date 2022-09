La Federació de Veïns urgeix a solucionar els problemes d'habitatge a València

La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de València, María José Broseta, ha instat l'Administració a treballar de manera conjunta per a abordar els problemes d'habitatge en aquesta ciutat i en la seua àrea metropolitana. Broseta considera que s'han d'analitzar les causes i la situació que fa que els ciutadans estiguen en aquestes circumstàncies, i ha destacat que s'han d'abordar no sols les dificultats d'accés a l'habitatge dels joves, sinó també les de persones de més edat.

La representant veïnal s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit junt amb la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal a la capital valenciana, Elisa Valía, per a presentar la XXX Setmana Ciutadana, preguntada per si l'entitat que presideix està preocupada pels problemes d'habitatge.

"El tema de l'habitatge és primordial. És un dels punts del nostre full de ruta", ha assegurat María José Broseta. "Com no ens ha d'importar? Ens importen els desnonaments, però també que no hi haja possibilitat de tindre un habitatge digne per a moltes persones, tant joves com majors", ha exposat.

En aquest sentit, ha ressaltat que "moltes vegades" es diu que "els joves no tenen accés a l'habitatge", i ha subratllat que s'ha de tindre en compte també que "hi ha gent major a la qual per la seua economia tampoc li és possible".

Una època "molt roïna"

"Continuarem reivindicant l'habitatge i els lloguers, tot el que creguem que és per a millorar la ciutat i, sobretot, la vida dels veïns i les veïnes", ha afirmat la presidenta de la Federació, que ha assenyalat que els ciutadans estan travessant "una època molt roïna". "L'IPC ha pujat molt, la compra cada dia és pitjor i a això sumem l'electricitat, el gas i el combustible. Tot fa un tot que ens haurem de plantejar", ha agregat.

María José Broseta ha assegurat que des de l'entitat que presideix s'han traslladat aquestes qüestions i les relacionades amb l'habitatge a l'Ajuntament. "Ho hem dit amb anterioritat i ara a Elisa -Valía-, per descomptat, moltes vegades. Seguirem. Serà un dels punts de continuïtat que tindrem. Tenim documents en els quals hem tractat aquests punts i ens importen", ha manifestat.

Broseta ha asseverat que això "s'haurà de treballar de manera que es veja per què, com i la situació a la qual s'ha arribat" quan algú no pot accedir a un habitatge o el perd. "És important treballar-ho conjuntament. Crec que les administracions han de veure quin és el problema de la ciutadania" de València "i també de la seua àrea metropolitana", ha insistit.