Nafti guanya credibilitat en el Llevant UE

L'aposta del Llevant en la banqueta del Ciutat de València està funcionant. Mehdi Nafti, en els seus primers moments en la parcel·la tècnica granota, comença a demostrar les seues credencials a base de resultats i punts en el caseller que estan portant el seu equip a la part alta de la taula. El començament de campionat va obrir unes certes incògnites després de dos empats consecutius en les dues primeres jornades, però haver aconseguit set unitats de nou en els tres últims partits li donen ales no sols perquè la seua llibreta cresca, sinó també per a reforçar la seua figura de cara al desafiament d'ascendir a l'elit del futbol espanyol en finalitzar la temporada.

El Llevant evoluciona dins de la categoria sense pressa, fent passos cap avant amb seguretat i amb la sensació que les seues peces comencen a encaixar. Mehdi Nafti, mentre va estar el mercat de fitxatges obert, sempre va transmetre el seu desig de tindre una plantilla tancada per a poder treballar des de la tranquil·litat que cap dels recursos que té a la seua disposició s'eliminara de l'equació. Ara, el tècnic francotunisià, alleujat, comença a carburar a base de resultats. Potser sense brillantor futbolística, més enllà que en el seu moment va comentar que «el que pense que veurà futbol sofisticat que no veja els nostres partits», però sobrevivint a les batalles banyades en plata de la Segona Divisió.

No obstant això, perquè el Llevant presente millor aspecte en la categoria, Mehdi Nafti ha anat creixent a mesura que avança la competició i, fins i tot, segons les tàctiques que no han quallat del tot al llarg de les cinc primeres jornades de lliga. L'entrenador ha demostrat tindre capacitat per a corregir quan els plantejaments fallen i, en cas de funcionar, potenciar el que pot oferir la plantilla sobre el terreny de joc. La fortalesa defensiva de la qual ha dotat el seu equip és una de les seues millors cartes, ja que només ha encaixat dos gols fins hui i mostra més fiabilitat que en anys anteriors. A més, contra el Vila-real B va cremar una nova etapa en el seu desenvolupament: donar la volta a resultats adversos per mitjà de la banqueta. Nafti, d'aquesta manera, compta amb eines més que suficients per a obtindre rendibilitat des de la banqueta independentment de l'onze que presente. Cartagena serà una nova ocasió per a continuar guanyant crèdit.