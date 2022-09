Xi Jinping i Putin es conjuren per a "liderar les potències mundials"

El president rus, Vladímir Putin, va condemnar aquest dijous les "provocacions" dels Estats Units a l'estret de Taiwan en reunir-se amb el seu col·lega xinés, Xi Jinping, que va fer una crida a liderar junts "un món ràpidament canviant".

"Condemnem les provocacions dels EUA i els seus satèl·lits a l'estret de Taiwan", va assegurar Putin durant la reunió entre els dos celebrada a la ciutat uzbeka de Samarcanda.

Putin, que es va reunir per última vegada amb Xi a Pequín tres setmanes abans de l'inici de la campanya militar russa a Ucraïna, també va subratllar que Moscou dona suport al principi "d'una sola Xina".

El líder rus va valorar el fet que Pequín haja mantingut sempre "una postura equilibrada" sobre Ucraïna. "Comprenem les seues preguntes i preocupacions, i durant la reunió de hui, per descomptat, explicarem detalladament la nostra postura sobre aquest assumpte, encara que ja n'hem parlat abans", va dir.

Per la seua banda, Xi es va mostrar disposat a treballar amb el Kremlin per a liderar un món canviant. "Davant els grandiosos canvis del nostre temps a escala mundial, mai abans vistos en tota la història, estem disposats amb els col·legues russos a servir d'exemple com a potències mundials responsables i jugar un paper de lideratge per a conduir aquest món ràpidament canviant a una trajectòria de desenvolupament estable i positiu", va assenyalar.

Xi, que va anomenar "benvolgut amic" el seu col·lega rus, va destacar que ambdós hagen mantingut "contactes estratègics" fins i tot durant la pandèmia del coronavirus. Mentrestant, el líder rus va apuntar que "els intents de crear un món unipolar han adquirit últimament un caire repugnant i absolutament inacceptable per a la majoria de països del món".

Putin i Xi participaran aquesta nit en un sopar oficial abans de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, liderada per Rússia i la Xina, i en la qual l'Iran va signar un memoràndum d'ingrés.