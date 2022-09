Sanitat estima en 3.833 les morts per calor: tres vegades més que fa un any

L'Institut de Salut Carles III estima que enguany s'han produït 30.861 morts més de les esperades per a aquest període, de les quals 3.833 són atribuïbles a les altes temperatures registrades en els mesos de juliol i agost, quasi el triple que fa un any, quan en aquells dos mesos van morir per la calor 1.356 persones.

Segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo), dels 5.783 morts d'enguany atribuïbles a les temperatures, el pic més alt es va donar en el mes de juliol amb 2.223 morts, seguit d'agost, mes en què van morir 1.610 persones. Són destacables les dades de Madrid, on la xifra de morts atribuïbles a la temperatura és, fins a setembre de 2022, un 224 % superior que la de l'any previ. S'estimen 1.310 defuncions per la calor (504 al juliol i 547 a l'agost) davant de 583 de 2021. A Catalunya, l'excés de mortalitat atribuïble a la temperatura ascendeix a 711 persones aquest 2022, davant de les 100 de l'any passat. Un total de 353 morts corresponen al mes d'agost i 185 al de juliol. La xifra total de 5.783 morts per les temperatures (fins a 7 de setembre, segons l'últim MoMo) ja supera la del conjunt de 2021, que va ser de 3.576 persones, i fins i tot la de 2020, quan la xifra es va situar en 1.883. En 2021, els morts en els mesos d'estiu per la calor van ascendir a 1.356 persones. D'aquestes, 788 van morir a l'agost i 568 el mes de juliol. Segons aquestes estimacions i per causes atribuïbles a les temperatures, també van morir aquest any 830 persones el mes de juny i 57 al maig, a més de les 35 registrades fins al 7 de setembre, últim MoMo publicat. Per l'efecte contrari, causes a atribuïbles a les baixes temperatures, van morir a Espanya al gener 695 persones i 215 el mes de febrer.