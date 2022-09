El centre de menors de Benimàmet, "paralitzat" per la pressió veïnal

L'Associació de Veïns de Benimàmet ha emés un comunicat en el qual ha informat que el projecte per a instal·lar un centre de menors tutelat en aquesta pedania "està paralitzat" de moment, i després de les queixes i mobilitzacions veïnals contra aquest pla impulsat des de la Generalitat.

Després de la reunió mantinguda amb els representants de la Conselleria de Polítiques Inclusives, Francesc Xavier Uceda (secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema) i Enric Joan Alcocer (director general d'Infraestructures Generals), per a parlar sobre el projecte del centre de menors tutelats i el centre de dia que es vol instal·lar a Benimàmet, "la contestació de l'Administració ha sigut que el projecte ara com ara està paralitzat, deixant caure que volen escoltar més opinions d'altres entitats, i que de moment no tenen constància que l'Ajuntament els cedisca un altre solar fora del poble per a fer-lo com en el seu moment se'ls va suggerir per part d'aquesta associació", han informat fonts veïnals.

La presidenta de l'entitat, Mari Carmen Barea, ha recordat a Levante-EMV que l'associació "és contrària al projecte del centre de menors tutelats, ja que és una imposició no requerida pels veïns per ocupar gran part de sòl públic necessari per a una altra mena d'instal·lacions sol·licitades en pressupostos participatius d'anys anteriors" i que segueixen sense executar-se.

En la reunió en Conselleria, es va tornar a deixar clar per part de la presidenta la posició de l'AV reflectida en l'assemblea veïnal del passat 31 de maig i en la posterior manifestació del 20 de juny, contrària a aquest recurs.

Barea ha matisat que fins que Benimàmet no compte amb les inversions i les infraestructures que necessita, no està en condicions de rebre aquests xiquets i xavals, "perquè no tenim res a oferir-los, ja que no tenim res a oferir als joves del nostre barri".

Els veïns han demanat també una reunió amb la nova vicepresidenta i consellera Aitana Mas perquè els explique en persona quina és la seua posició sobre aquest projecte que impulsava la seua antecessora Mónica Oltra, i que ha quedat parat en part també per la renúncia de la líder de Compromís.