Quant pujarà la hipoteca?

La pujada de tipus d'interés anunciada pel Banc Central Europeu (BCE) ha tingut com a primera conseqüència una rellevant pujada de l'euríbor a un any, la principal referència per a aquests préstecs i que es mou en l'actualitat en una taxa diària per damunt del 2 %, cosa que es tradueix en un increment de les quotes que han de pagar les famílies que tenen signada una hipoteca a tipus variable. L'impacte de l'increment dels tipus d'interés és evident. I més tenint en compte que des de l'abril passat l'euríbor a un any va eixir del terreny negatiu en el qual va estar al llarg de sis anys.

Encara que la pujada és generalitzada, no en totes les hipoteques variables impacta d'igual manera, ja que depén de l'any en què es van contractar i de la quantitat que s'haja pagat ja, adverteixen els experts d'Idealista. La immensa majoria de les hipoteques variables que se signen a Espanya utilitzen el sistema d'amortització “francés”, pel qual la quota mensual que es paga és constant durant 12 mesos, i durant els primers anys de vida del préstec la majoria de la quota va destinada al pagament d'interessos i la resta al pagament del principal. Més temps, més capital Però segons avança el temps, aquests factors s'inverteixen fins que al final del préstec pràcticament només s'amortitza capital. Aquesta és la raó per la qual l'impacte de l'encariment de l'euríbor no serà igual (ni tan sols semblant) en el cas d'una hipoteca contractada l'any 2021 que si es va contractar l'any 2005. Els experts d'idealista han fet un càlcul teòric sobre el sobrepreu que hauran de pagar les famílies que hagen d'actualitzar el seu préstec amb l'actual euríbor en funció de l'any en què van contractar la hipoteca. Per a això, han utilitzat una hipoteca mitjana de 150.000 euros, a un interés d'euríbor +1,5 % i a 25 anys, assumint que no s'han fet amortitzacions anticipades. Per exemple, qui va contractar una hipoteca variable l'agost de 2021 haurà de fer front a un increment de la quota mensual de 118 euros (1.421 euros anuals), que es redueixen a 104 euros al mes (1.245 euros anuals) en el cas de contractar-la en 2018 i a només 44 euros al mes (528 a l'any) en el cas que l'haguera contractada en 2005. A més, per al càlcul de l'impacte real de la pujada de l'indicador cal tindre en compte l'important volum d'hipoteques a tipus d'interés fix que s'han signat a Espanya durant els últims anys i que s'han arribat a convertir en les més demandades per a protegir-se davant futures pujades del preu del diner.