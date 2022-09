Edinson Cavani ultima la seua preparació per a debutar davant la seua nova afició

Mestalla ja es prepara per al debut del seu nou golejador. Fa una setmana que Edinson Cavani entrena a Paterna per a aconseguir el seu to físic òptim. El pla del cos tècnic de Gattuso és el de no forçar l'uruguaià, encara que aquest dissabte ja podria tindre els seus primers minuts.

Palermo, Napoli, PSG, Manchester United..., Cavani ha rendit i bona cosa allà on ha anat. Però, com ho va fer l'uruguaià en el seu debut amb cadascun dels seus equips? En la temporada 2006/2007 va desembarcar a Itàlia per a signar un contracte amb el Palermo. En el seu debut, el seu equip perdia 0-1 contra la Fiorentina i el matador va salvar un punt per al seu equip en el minut 72, marcant el gol de l'empat. Quatre temporades més tard, amb el Napoli, es va estrenar un 19 d'agost de l'any 2010, en un partit de classificació per a l'Europa League. Cavani va saltar al terreny de joc en el minut 62 i no va veure porta, encara que en el partit de tornada va marcar un doblet que va encarrilar la classificació. En la seua estrena en el PSG tampoc va poder anotar, encara que no hi va tardar molt. En el seu segon partit va anotar el punt del seu equip en un partit que va acabar empat a u davant l'Ajaccio. Amb 33 anys va arribar al Manchester United i va debutar a Old Trafford contra el Chelsea en un partit que va acabar empat a zero. Dos partits més tard es va estrenar amb els red devils a Goodison Park.