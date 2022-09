Orbán defineix l'informe del Parlament Europeu sobre Hongria com un "acudit"

El primer ministre d'Hongria, l'ultranacionalista Viktor Orbán, va qualificar aquest divendres el recent informe del Parlament Europeu sobre l'estat de la democràcia al seu país "d'acudit".

"Ja no ens riem d'això, perquè és un acudit que ja avorreix", va assenyalar el mandatari a Belgrad, on es va reunir aquest divendres amb el president serbi, el conservador populista Aleksandar Vucic.

"No es tracta de la formació d'una opinió objectiva, sinó d'un atac partidista (de l'esquerra), i no és el primer atac d'aquest tipus a Hongria. Aquest document pot qualificar-se de pamflet", va afirmar Orbán.

El Parlament Europeu havia adoptat aquest dijous, amb una àmplia majoria, un informe que assenyala que Hongria ha deixat de ser una democràcia plena per a convertir-se en un "règim híbrid d'autocràcia electoral".

Durant la seua visita a Belgrad aquest divendres, Orbán va tornar a criticar les sancions contra Rússia, un país que va descriure com "un gegant energètic".

"Qui està més a prop, sempre pateix més per les sancions, i per això no sorprén la postura d'Hongria, que difereix radicalment de la de Brussel·les: la distància entre les postures és d'aproximadament 2.000 quilòmetres", va dir Orbán.

Orbán va visitar Belgrad per a rebre de Vucic, un aliat molt pròxim, una alta condecoració nacional, "l'Ordre de la República de Sèrbia", per la seua contribució al desenvolupament de relacions d'amistat entre els dos països.