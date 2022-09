Truss i Sánchez es reuniran la setmana pròxima a Nova York en el marc de l'ONU

El viatge quasi anual dels presidents a Nova York per a participar en l'Assemblea General de l'ONU, al setembre, sol aprofitar-se per a mantindre reunions bilaterals amb altres dirigents, atesa l'elevada concentració de mandataris a la ciutat estatunidenca. Enguany, Pedro Sánchez tindrà ocasió de conéixer la nova primera ministra britànica, la conservadora Liz Truss. El cap de l'executiu viatja als EUA dilluns i participarà en nombrosos actes fins dijous amb una intensa agenda que s'està acabant de concretar i que inclourà, probablement dimarts, aquesta entrevista.

Segons fonts de la Moncloa, ha sigut el Govern del Regne Unit el que s'ha avançat a l'espanyol i ha sol·licitat aquesta cita, en la qual esperen que els dos puguen entaular una relació directa. Truss està en el càrrec des del 6 de setembre i arribarà a Nova York després del llarg homenatge i el funeral a Isabel II, que se celebrarà el dilluns 19 a Londres.

El cap de l'executiu presidirà amb el secretari d'Estat dels EUA Blinken una cimera de seguretat alimentària

Sánchez també es veurà amb els dirigents de Níger, el Pakistan, l'Iraq, Palestina, Costa Rica, Bolívia i Xile. El dimecres, amb el president d'aquest últim país, Gabriel Boric, retran homenatge a Salvador Allende i el seu mític discurs en l'ONU del qual es compleixen 50 anys. "Vinc de Xile, un país xicotet, però on hui qualsevol ciutadà és lliure d'expressar-se com preferisca, d'irrestricta tolerància cultural, religiosa i ideològica, on la discriminació racial no té cabuda", va dir llavors Allende. El líder xilé es va suïcidar a penes un any després durant el colp d'estat protagonitzat per Augusto Pinochet (l'11 de setembre de 1973).

Tan bon punt aterre a Nova York, el cap de l'executiu espanyol participarà en un acte d'educació i digitalització. Dimarts, Sánchez ha impulsat junt amb Charles Michel, president del Consell Europeu, Macky Sall, president del Senegal, i els EUA una cimera sobre seguretat alimentària. Per part del país nord-americà, presidirà l'acte el secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken. A la vesprada acudirà a l'acte que han organitzat França i Nova Zelanda per a lluitar contra el gihadisme en la xarxa i mantindrà una trobada amb ciutadans espanyols a la residència de l'ambaixador davant l'ONU.

Dimecres serà el dia de l'homenatge a Allende i també el de reunions amb la Fundació Bill i Melinda Gates, el consell editorial de The New York Times i el Fòrum de Cambra de Comerç Espanya-EUA. Dijous, que serà l'últim dia, desdejunarà amb representants de fons d'inversió i agències de ràting i pronunciarà el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU.