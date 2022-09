Art per a entendre la ciència

Una simbiosi entre l'art i la ciència. Així és com es presenta el projecte de l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de la Universitat Politècnica de València (IBMCP-UPV), que busca connectar amb el públic a través d'una exposició artística immersiva.

Aquesta investigació se centra a analitzar la resposta de les plantes a condicions adverses com la sequera o la humitat per a traduir-les en un treball artístic, que ve de la mà de l'artista Carlos Castellanos. «Estem mesclant una iniciativa d'intel·ligència artificial amb la biotecnologia de les plantes per a donar a conéixer les investigacions del centre», comenta Castellanos. «Busque representar com es veuria el jardí del futur després del canvi climàtic», hi afig.

Per a això, l'artista va desenvolupar la primera part del projecte durant els últims tres mesos, treballant amb investigadors del centre per a conéixer millor quins eren els seus processos científics. «El més difícil era decidir quina línia de treball volíem seguir perquè n'hi ha moltes i totes són interessants», explica Castellanos. Finalment, es va decantar per una proposta molt relacionada amb l'impacte que tindrà el canvi climàtic en els cultius.

«Una de les línies que estem treballant és en com encararem aquest canvi climàtic perquè l'agricultura patisca menys. Això suposa conéixer molt bé la resposta de les plantes als canvis de temperatura, humitat o sequera», comenta Javier Forment, responsable del Servei de Bioinformàtica de l'Institut.

Forment explica que l'objectiu d'aquesta iniciativa és aproximar la societat al treball científic. «M'agrada pensar que aquest projecte té un interés altruista, no sols de donar a conéixer-lo, sinó també de possibilitar que els artistes oferisquen a la ciència noves concepcions per a abordar els problemes que s'intenta resoldre», explica Forment. «Busquem ser capaços de posar en un llenguatge creatiu conceptes totalment científics, i això ja és un repte. No descarte que quan veja el resultat final no arribe a entendre'l, al final és un desafiament intel·lectual per a un científic», comenta Pablo Vera, director de l'IBMCP.

Ara comença per a Carlos Castellanos la part més complicada: representar a través de sons o imatges els resultats de les investigacions i fabricar la màquina d'Intel·ligència Artificial que l'ajudarà a fer-ho. «El principal repte és construir la màquina perquè és necessari molt de finançament i molts recursos perquè tire avant», comenta Castellanos.

L'exposició final del projecte està programada per al 26 d'octubre al Centre de Cultura Contemporània del barri del Carme a València.

Primera residència artística

Patrocinada pel Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València, aquesta residència artística és la primera que es desenvolupa a la capital valenciana. «En altres llocs del món ja s'han normalitzat aquest tipus d'iniciatives, però en aquesta ciutat nosaltres en som pioners», comenta Vera.

El director de l'Institut incideix en la importància de continuar amb projectes semblants si la resposta de la societat és positiva. «L'ideal seria conjugar els esforços institucionals i fer-ne una nova edició, però tot depén de la reacció del públic. Si hi ha un mínim impacte que beneficie la institució, jo seria partidari de repetir, potser amb una orientació diferent, investigant altres línies», hi afig Vera.