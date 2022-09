La cultura aterra a Tuéjar cada cap de setmana de tardor

A Tuéjar han apostat per la cultura. Serà el ganxo per a dinamitzar socialment i econòmicament el municipi dels Serrans, al mateix temps que fomenten el turisme. Durant tots els caps de setmana d'octubre i novembre, torna Otoño Cultural en la seua quarta edició amb activitats per a totes les edats i gustos.

De l'1 d'octubre al 27 de novembre s'han programat quasi mig centenar d'activitats. Com a exemples, concerts de jazz o rondalles, però també cinema l'últim cap de setmana d'octubre amb la pel·lícula No mires arriba. S'ha programat una gimcana i una exposició fotogràfica d'Illenia Villanueva, a més d'un mercat comarcal a Gestalgar pel Dia de la Dona Rural el 15 d'octubre. Hi haurà excursions a l'aire lliure com la visita guiada a l'Assut, que liderarà Ricardo Cristal, així com a la cova del Cuco. S'inaugurarà l'auditori Luisa Vela amb una sarsuela a la fi de novembre, i l'última activitat programada és una observació astronòmica per a veure Júpiter i Neptú des del Col·legi Municipal amb l'ajuda de l'Associació Astroaras.