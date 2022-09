Gayà i Guillamón posen rumb al Mundial

José Luis Gayà i Hugo Guillamón es concentren aquest migdia a les 13.30 hores amb la selecció espanyola a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. Els dos jugadors del València arranquen una il·lusionant etapa internacional a dos mesos perquè comence el Mundial. Els dos tenen possibilitats reals d'estar en la llista definitiva de Qatar. Un com a lateral esquerre en companyia de Jordi Alba i l'altre en el rol de quart central al costat dels fixos Eric García, Pau Torres i un Aymeric Laporte que no ha entrat en aquesta llista per lesió, però que és el primer central de Luis Enrique. L'objectiu de Gayà i Hugo aquests dies és continuar guanyant-se la confiança del seleccionador nacional en els entrenaments i en la competició. La Roja juga dos partits corresponents a la fase de grups de la Nations League dissabte 24 de setembre contra Suïssa a La Romareda de Saragossa i el dimarts 27 contra Portugal al Municipal de Braga.

Eray Cömert es va retirar del partit de dissabte amb molèsties en l'abductor de la cama dreta. L'internacional suís, substituït per Gabriel Paulista en el minut 84, és dubte per al doble compromís de la seua selecció en la Nations League contra Espanya i la República Txeca. A més de Gayà, Hugo i Cömert, el València tindrà cinc representants més repartits arreu del món. Mouctar Dikahaby i Ilaix Moriba han sigut citats per Guinea per a dos partits amistosos contra Algèria i Costa d'Ivori. Giorgi Mamardashvili, per la seua banda, va ser convocat per Geòrgia per als compromisos de la Nations League contra Macedònia del Nord i Gibraltar. Nico González viatja amb la Sub-21 espanyola per als compromisos preparatoris de l'europeu contra Romania i Noruega. André Almeida també posa rumb a la Sub-21 de Portugal per a disputar dos amistosos contra la Sub-21 de Geòrgia i Polònia.