La Granadella de Xàbia hissa per primeva vegada en tot l'estiu la bandera roja

La mar ha sigut una gran aliada en la campanya turística. Els dies de calma s'han succeït. L'aigua era com un espill. Ha fet molta calor. I el més refrescant ha sigut fer un capbussó en les tranquil·les aigües de la Marina Alta.

Tan afable ha sigut l'estiu en l'àmbit marítim, que no va ser fins ahir diumenge quan en cales com la de la Granadella de Xàbia es va hissar per primera vegada la bandera roja. El temporal i la maror (també els forts corrents de ressaca) van obligar els socorristes de la Creu Roja a col·locar-hi la bandera que prohibeix el bany. Hi havia mala mar en tota la Marina Alta.

Això sí, també ahir van acudir nombrosos turistes a la Granadella. Es van conformar (i no és poc) amb prendre el sol i amb refrescar-se una mica en la riba. La ressaca era molt forta. I van aprofitar per a fer-se fotografies. La mar enfurida és també molt fotogènica.

També va ser ahir el primer dia en què no es van fer a la mar desenes d'aficionats al caiac o a la taula de paddle surf. La bona mar de tot l'estiu ha afavorit aquestes activitats aquàtiques.