L'ocupació torna a repuntar amb l'inici de curs i setembre tancarà amb 40.000 ocupats més

Malgrat els dubtes que va generar el mercat laboral en la recta final de l'estiu de cara a un possible tempestuós final d'any, l'inici del curs ha començat amb bon encert per a l'ocupació. El mes de setembre deixarà unes 40.000 ocupacions més. Cosa que, si es confirma, ratificaria un dels millors començaments de curs dels últims 20 anys, malgrat la crisi energètica i de preus que arrossega des de fa mesos l'economia. Així ho ha anticipat aquest dilluns el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, amb les dades d'afiliació avançades, que constaten un mes més la millora en la qualitat de la contractació, especialment per als més joves.

Setembre sol ser un mes de transició entre el final de l'estiu -roín per a l'ocupació- i el nou curs -amb les noves contractacions per a planificar l'exercici-. La previsió és que el mes acabe amb 40.000 afiliats més a la Seguretat Social, una xifra més fluixa respecte als dos anys previs -molt marcats per la pandèmia i la fi de restriccions-, però clarament millor que els anys prepandèmia. Fins al punt que, restant els exercicis 2020 i 2021, seria el millor setembre des de 2000.

"La primera quinzena ha anat molt bé, francament bé", ha declarat Escrivá en roda de premsa. Des del Govern lligen aquest repunt en la creació d'ocupació com un signe que les empreses continuen veient l'actual crisi de preus com una cosa transitòria i que mantenen els seus plans a mitjà termini, per als quals anticipen més activitat, més demanda i es precisen més mans. I també mostra que tenen capacitat per a pagar-los, dins de l'actual disputa entre els marges de beneficis de les empreses i els salaris dels treballadors.

"No estem veient cap afectació significativa en la creació d'ocupació. Pràcticament tots els sectors estan tenint un comportament molt raonable i aquells sectors que van tindre alguna feblesa, com ara construcció, comerç, agricultura o educació, estan ja en nivells normals per a aquesta època de l'any", ha insistit el ministre. Les recontractacions a les escoles d'aquells mestres o professionals acomiadats al juliol i a l'agost -i que van espentar insistentment la mitjana d'afiliació cap a números rojos- expliquen part de la previsió de creació d'ocupació al setembre.

Més i millor ocupació

Encara que les estimacions de Seguretat Social també anticipen creació d'ocupació en informàtica, telecomunicacions o activitats científiques. La resiliència i expansió de sectors com aquests últims, sumat a les restriccions a la temporalitat imposades en la nova reforma laboral, ratifiquen un mes més la millora en la qualitat en l'ocupació. Que, entre altres, ha permés augmentar els ingressos per a les arques de la Seguretat Social. Si abans del covid recaptaven l'equivalent al 9,5 % del PIB, ara estan en el 10,9 %.

Els joves són un dels col·lectius més beneficiats d'aquest vedat a la ultratemporalitat que introdueixen les noves regles de contractació. Fins al punt que quasi es dobla la proporció de menors de 30 anys amb un contracte fix. Abans era del 37 % i actualment és del 69 %.