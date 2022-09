Més jardins per a tres places de la Creu Coberta i l’Hort de Senabre

L'Ajuntament de València ha licitat la millora i ampliació de zones enjardinades i de jocs de tres places del districte de Jesús amb un pressupost total de 151.644,79 euros, IVA inclòs, i un període d'execució de tres mesos. Al barri de la Creu Coberta s'actuarà a les places d'Holanda i de Santiago Suárez «Santi», on es renovaran els jocs infantils i el mobiliari urbà.

Per la seua banda, al barri de l’Hort de Senabre s'intervindrà a la plaça de l'Escultor Frechina per a ampliar el jardí amb una zona de cal·listènia. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, subratlla que aquestes intervencions de millora de l'espai públic són «molt rellevants perquè donen resposta a peticions veïnals votades majoritàriament en els pressupostos participatius DecidimVLC».

S'inicia la licitació d'un projecte important per a dos barris del sud de València, la Creu Coberta i l’Hort de Senabre, al districte de Jesús, mitjançant una proposta dels pressupostos participatius, amb els quals la ciutadania va sol·licitar la millora de tres places. «En cadascuna d'aquestes actuarem en aspectes particulars com per exemple l'ampliació de jocs infantils, la millora de la jardineria, restitució d'arbratge i ampliació d'escocells i també incorporant-hi una zona de cal·listènia per a fomentar l'exercici a l'aire lliure», explica el regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo. «D'aquesta manera, duem a terme una nova actuació per a millorar la jardineria i la infraestructura verda de l'entorn urbà de la ciutat», conclou Campillo.