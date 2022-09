Rússia nega de nou haver comés crims de guerra a Ucraïna

El Kremlin va qualificar aquest dilluns de "mentida" els suposats crims de guerra comesos per l'Exèrcit rus en el nord-est d'Ucraïna durant la seua recent retirada de la província de Khàrkiv. "És el mateix guió que a Butxa. Tot es desenvolupa amb el mateix guió. És una mentida", va assegurar el portaveu de la Presidència, Dmitri Peskov, en la seua roda de premsa telefònica diària. Peskov va agregar que Rússia defensarà "la veritat en aquesta història".

Després d'haver recuperat la regió oriental de Khàrkiv en una contraofensiva contra l'Exèrcit rus, el Govern d'Ucraïna ha tret a la llum el descobriment de 440 tombes i una desena de suposades cambres russes de tortura en els territoris alliberats. El comentari d'aquest dilluns del Kremlin és la primera reacció oficial russa a les denúncies ucraïneses.

La missió de drets humans que l'ONU té desplegada a Ucraïna va anunciar que tenia previst verificar sobre el terreny les tristes troballes.

El president ucraïnés, Volodímir Zelenski, va comparar la situació amb què es van trobar els seus soldats a Butxa després de la retirada de les tropes russes, i va acusar el Kremlin de tortura. "És prematur avançar xifres sobre les persones que han sigut soterrades ací. Les investigacions estan encara en marxa", va afirmar en líder ucraïnés.

La Presidència txeca de la Unió Europea (UE) va demanar al seu torn l'establiment d'un tribunal especial per a jutjar els crims suposadament comesos per les tropes russes en la zona d'Izium, una de les ciutats recuperades per Ucraïna a la regió de Khàrkiv.

El març passat, Rússia va titllar de "muntatge" la troballa de cadàvers de civils a Butxa, en la perifèria de la capital ucraïnesa, i va lamentar que "l'escenificació" fora organitzada tres dies després que, en un gest de "bona voluntat", les tropes russes abandonaren les regions de Kíev i Txerníhiv.