València li dedica un carrer a Españeta a Benicalap

L'Ajuntament de València li dedicarà un carrer a Bernardo España Edo, més conegut com a Españeta, un home vinculat estretament als últims anys d'història del València CF.

La Junta de Govern Local ha aprovat ja aquest nou carrer, que naix del canvi de denominació d'un tram del carrer de la Safor des del carrer de Nicasi Benlloch a l'avinguda de les Corts Valencianes, al barri de Benicalap.

En concret, el nou carrer d'Españeta afecta un tram de l'actual carrer de la Safor que va dels números 1 al 3 i del 2 al 8 i que confina amb el futur estadi del Mestalla a l'avinguda de les Corts Valencianes. La resta del carrer de la Safor mantindrà el seu nom.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que la ciutat "sempre serà millor si no oblida les persones bones que, des de la base, s'han guanyat l'afecte de tantes persones i han sigut referents en humanitat. Per això, la iniciativa de donar-li un carrer a Españeta crec que s'ajusta a aquests valors als quals tota la societat ha d'aspirar".

D'altra banda, la presidenta del València Club de Futbol, Layhoon Chan, considera: "un gran orgull per al club, per a l'afició i per a València que un personatge tan icònic com Españeta done nom a un dels carrers de la ciutat. No hi ha millor lloc per a honrar la seua memòria que un dels carrers més pròxims al nou estadi, un escenari on d'ací a poc temps esperem gaudir del sentiment que caracteritzava Españeta".

Per a la presidenta del club valencianista, “el futbol genera habitualment ídols dins del terreny de joc. Españeta va ser capaç de transcendir, deixar la seua empremta i guanyar-se el reconeixement d'afició, jugadors, tècnics i empleats per la seua tasca incansable de club i pels seus valors. Sempre serà una referència de valencianisme i compartim aquesta alegria amb la seua família”.

El Ple de l'Ajuntament de València va aprovar el 29 d'octubre de 2020 atorgar una distinció a Españeta per tota una vida dedicada a l'esport i per ser un referent no sols per al valencianisme, al qual va estar vinculat durant tota la seua vida, sinó també per a tot el futbol espanyol pel seu caràcter i dedicació. Españeta va ser assistent del València CF durant més de 50 anys.