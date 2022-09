Albal sanciona nou conductors per l'ús del mòbil al volant

L'Ajuntament d'Albal s'ha adherit a la campanya de la Direcció General de Trànsit de vigilància i control sobre distraccions al volant. El programa de prevenció que s'ha executat per part de la Policia Local s'ha dut a terme aquest setembre i ha transcorregut amb èxit gràcies al treball dels agents que van fer diversos controls en diversos punts de la població. Com a resultat, més de 700 vehicles s'han sotmés a la campanya, nou d'ells van ser sancionats per l'ús indegut del mòbil i per altres infraccions que provoquen distraccions en la conducció.

Estudis fets durant l'any 2020 van indicar que les distraccions derivades per l'ús del telèfon mòbil, així com de navegadors GPS o altres dispositius, van resultar causants d'un 31 % dels accidents de trànsit amb víctimes mortals. Marcar un número de telèfon, respondre una telefonada o llegir i contestar un WhatsApp poden suposar distraccions fatals en què el vehicle circula sense control. Aquesta és la raó per la qual la DGT ha impulsat aquesta campanya de vigilància, amb la finalitat de conscienciar i sensibilitzar els conductors sobre xicotets detalls que poden arribar a provocar greus accidents.