Els alumnes d'Algemesí aprenen a controlar les addiccions al Teatre Municipal

El Teatre Municipal ha acollit la representació de l'obra Delírium, dirigida a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i Batxillerat dels centres Santa Ana, Maria Auxiliadora, Bernat Guinovart, Sant Vicent Ferrer i Maristas. L'obra reflexiona a través del teatre sobre les addiccions, com el consum compulsiu, l'alcoholisme, els videojocs i l'ús del mòbil, entre altres. Es tracta d'un espectacle de la companyia Contrahecho Teatro, escrit per Marcos Luis Hernando i dirigit per Isabel Martí, en el qual l'alumnat va poder reflexionar i aprofundir prèviament i posteriorment també gràcies al dossier pedagògic que acompanya l'obra.

Aquesta activitat coeducativa ha sigut programada per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Algemesí amb l'objectiu de conscienciar sobre el consum d'alcohol justament uns dies abans d'una de les festes principals del municipi, la Setmana de Bous, dins de la campanya de prevenció en espais de festa i d'oci nocturn com a municipi protegit contra la violència de gènere. El regidor d'Educació i Igualtat, Ximo Rosell, es va mostrar agraït per la col·laboració i participació dels centres i, especialment, per la implicació del professorat, i va donar importància a aquests espectacles que “tracten d'una manera pedagògica i entretinguda les addiccions presents en la societat i particularment en la joventut, que hi està més exposada i és molt més vulnerable.”