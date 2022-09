L'advocat Manolo Mata veu el cas Alqueria com "una causa general contra la política democràtica valenciana"

Segon dia de qüestions prèvies del judici del cas Alqueria, que assenta en la banqueta quinze càrrecs del PSPV-PSOE i Compromís per la presumpta malversació comesa en les nou contractacions d'alts directius en l'empresa pública Divalterra, ja extingida. L'advocat Manolo Mata, exsíndic del PSPV a les Corts, ha plantejat onze qüestions prèvies a la causa judicial que considera "una peça separada d'una causa general contra la política democràtica valenciana". Mata, que s'ha sumat a les peticions de retrotraure la causa a l'inici de la instrucció, quan es va alçar el secret del sumari, o l'absolució dels acusats, ha incidit en la "perplexitat" de les defenses en veure com un dels quinze acusats inicials per les acusacions populars, encara que en aquest cas no per la Fiscalia Anticorrupció, va aconseguir ahir l'absolució in voce per retirar les acusacions contra ell. "Si s'ha retirat l'acusació contra una persona contractada en les mateixes condicions que la resta, què fem ací?", s'ha preguntat.

L'advocat de l'ex alt càrrec de Divalterra ha sol·licitat que s'expulse les acusacions populars de la causa, que exerceixen el Partit Popular i Acción Cívica contra la Corrupción perquè, ha insistit Mata, "els grups polítics no tenen personalitat jurídica, ni tampoc legitimitat en aquest cas", i ha qualificat "d'insòlit" el fet que s'acceptara la personació del PP (el grup de la Diputació de València) estant la causa secreta. També ha criticat que el cas Alqueria ha suposat una "investigació prospectiva", perquè es van sol·licitar "totes les titularitats dels investigats" per si "pogueren haver comés altres delictes amb els sous que van percebre de Divalterra", l'antiga Imelsa i empresa pública de la Diputació. En conseqüència, ha demanat la nul·litat de les actuacions que van propiciar aquestes perquisicions.