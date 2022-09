L'àrea metropolitana de València es queda sense habitatges de lloguer de 400 €

València i la seua àrea metropolitana s'han quedat sense pisos de lloguer assequibles per la pressió de la demanda. Les immobiliàries adverteixen que per a trobar pisos de 400 euros «cal anar-se'n a viure a Xàtiva i agafar un tren per a treballar a la capital». L'estoc d'habitatges d'arrendament s'ha desplomat per la necessitat de llogar de famílies que no poden accedir a la compra.

A València és missió impossible trobar pisos de 600 euros al mes i la pressió s'ha desplaçat a l'àrea metropolitana. En els 43 municipis de l'Horta només hi ha nou habitatges de 500 euros, i al Camp de Túria se n'ofereixen tres, segons dades de la plataforma immobiliària Idealista. Els lloguers han pujat en l'últim any un 35 % a Bétera, un 23,9 % a la Pobla de Vallbona, un 22 % a Picassent i un 20 % a Xirivella.

El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València confessa la preocupació de les immobiliàries per la falta d'oferta i la pujada del cost dels arrendaments. «Com que els lloguers estan tan elevats, molts clients se n'estan anant a pisos compartits. Per menys de 400 euros és impossible trobar alguna cosa digna en l'àrea metropolitana. El que s'ofereix per preus baixos cal mirar-ho amb lupa perquè pot tindre algun problema. Per 400 euros cal anar-se'n a viure a Xàtiva», sentència Vicente Díez, portaveu dels API de València.

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, insisteix que el problema és la falta d'oferta. «Davant l'increment del preu dels lloguers a València, la gent s'ha anat desplaçant a l'àrea metropolitana. Això ha provocat un trasllat de la tensió de preus. Un pis de dues habitacions de 70 metres quadrats que fa 18 mesos costava 450 euros a Picanya, ara no baixa dels 650 euros. A Burjassot no hi ha res per 400 euros ni sense ascensor. A València no trobes pisos de menys de 700 euros i els que hi ha per aquest preu no interessen per la seua ubicació o pel seu estat».

Màxim històric

El preu dels pisos a València, segons Idealista, va arribar a l'agost al seu màxim històric amb un cost mitjà de 10,3 euros el metre quadrat al mes. En l'últim any, les rendes a la capital del Túria han pujat de mitjana un 16 %. El districte més car és Ciutat Vella (pels pisos turístics) amb lloguers que ronden els 13,1 euros el metre quadrat (1.310 euros un habitatge de 100 metres), seguit de l’Eixample (12 euros), Poblats Marítims (10,7 euros) i Extramurs (10,6 euros). En districtes com Extramurs els arrendaments han pujat un 23 % en els últims dotze mesos amb pics del 25,7 % al Botànic. La renda mitjana d'un habitatge a la capital és de 1.092 euros, segons un informe de la Càtedra Observatori Habitatge de la Universitat Politècnica de València presentat a l'inici de l'any.

Els pisos de lloguer més cars de l'àrea metropolitana estan a Alboraia amb un preu mitjà del metre quadrat de 15,3 euros (1.530 euros un habitatge de 100 metres). El metre quadrat a Mislata costa 8,4 euros, a Paterna ix per 7,6 euros i a Torrent val 7,4 euros de mitjana.

En els sis primers mesos de l'any ha caigut un 57 % el nombre de pisos lliures a València, en passar de 2.817 a 1.124, segons dades de la plataforma Idealista. Després de l'esclat de la pandèmia, uns cinc mil habitatges turístics van entrar en el mercat del lloguer de llarga estada, però aquesta situació es va revertir amb la tornada del turisme de masses. En tota la província només queden disponibles 2.728 habitatges.

«La situació és complicada. Hi ha casos de persones que s'han divorciat i s'han hagut d'anar a viure amb els seus pares perquè el sou no els arriba per a pagar un lloguer», assegura Vicente Díez.