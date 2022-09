Ondara, el poble dels tres trinquets

Ondara aposta de valent per la pilota valenciana. El trinquet municipal, construït en 1872 (ara es compleix el seu 150é aniversari) s'ha rehabilitat i millorat. Té annex un trinquet menor, que és el que s'utilitzava per a jugar a pilota grossa. L'alcalde, José Ramiro, i la regidora de Patrimoni, Raquel López, van anunciar ahir l'adquisició del segon trinquet menor. L'Ajuntament el comprarà per 17.800 euros. És una gran notícia per a l'esport autòcton. Ara se celebra el 150é aniversari del triquet municipal i els 30 anys de la creació del Club de Pilota Valenciana d’Ondara. La gran afició, com demostren les fotografies, ve d'antic.