Cada operari de la contracta de poda tindrà mil arbres a càrrec seu

La nova contracta de poda d'arbratge viari i monumental de l'Ajuntament de València comptarà amb 63 operaris que s'encarregaran del manteniment de 62.250 arbres situats en la via pública, la qual cosa llança una ràtio de 988 arbres per jardiner. La xifra pot semblar cridanera, si bé cal tindre en compte, destaquen experts consultats per aquest diari, que hi ha arbres que requereixen molt de manteniment, com el ficus monumental del Parterre, i altres que a penes en necessiten. El col·lapse d'una de les branques principals del ficus centenari, seguit per la caiguda de branques en diversos punts de la ciutat en dies successius, ha posat el focus sobre els problemes de manteniment de l'arbratge.

El nou servei de poda específic, que atendrà avisos les 24 hores del dia, recuperat pel govern de Joan Ribó en el nou contracte de manteniment de Parcs i Jardins, suposa una vintena més de jardiners que els que hi havia en l'anterior contracta de poda, que comptava amb 56 treballadors i que va ser suprimida per l'últim govern del PP, al qual en el seu moment també li van ploure les crítiques per falta de manteniment dels jardins.

El nou contracte de jardineria, adjudicat amb un pressupost anual de 21 milions d'euros, a FCC i la Societat Agricultors de la Vega, recupera aquesta contracta de poda específica viària, que s'ha adjudicat per cinc milions d'euros a Cercle Verd. El contracte preveu un reforç global de la plantilla actual que passarà de tindre 274 treballadors a 353. Un reforç que arriba després d'anys de retallades i després de retards en l'adjudicació i el reforç del nou contracte per part del govern de Ribó.

En 1995 hi havia 335 jardiners per a 1,2 milions de m² de zones verdes, que van passar a 3 milions en 2012. En l'actualitat hi ha 5,2 milions de m² de jardins i 353 operaris

En 1995 la contracta de jardineria tenia 335 treballadors per a 1,2 milions de metres quadrats de zones verdes, que van passar a 3 milions en 2012. En l'actualitat, segons les últimes dades de l'anuari estadístic de l'Ajuntament de València, hi ha 5,2 milions de m² de zones verdes a València. El Pla verd de Joan Ribó en la seua aposta per la renaturalització davant del canvi climàtic de la ciutat preveu incorporar més de cent hectàrees de zones verdes, tant en nous desenvolupament urbans com en ampliació de parcs o recuperació d'espais guanyats a l'asfalt, com el futur bulevard verd García Lorca. Més personal però també més zones verdes per a mantindre.

El mateix Pla verd reconeix que l'arbratge viari representa des de fa anys un problema per a l'Ajuntament per les constants queixes veïnals. "No es poden obviar tampoc els nombrosos conflictes que l'arbratge viari genera per l'alçament de paviments, el trencament d'instal·lacions, el veïnat descontent per la disminució de les vistes i la llum, la brutícia en les voreres per caiguda de fulles i fruits, l'obstaculització de la via pública i els problemes de seguretat per la caiguda de branques", apunta la memòria del pla, que assegura que el 48 % dels arbres en via pública "no estan a distància suficient de les edificacions". La distància recomanada són quatre metres per a arbres xicotets, sis per a mitjans i huit per a arbres grans. Quasi la meitat dels arbres de la ciutat no compleix aquesta distància.

Arbres "impropis", exòtics o fruit de modes

A més de les retallades en el servei, l'arbratge de la ciutat presenta un problema afegit que és l'existència de molt d'arbratge impropi, com les varietats exòtiques o les prades de gespa, assenyala un antic responsable de l'Organisme Municipal de Parcs i Jardins. Un dels problemes de caiguda dels pins del Jardí del Túria és l'aigua i les prades de gespa dels voltants que afebleixen les arrels. "L'arbratge no pot ser objecte de modes, com els ficus que es van plantar a Colón, que va ser una obstinació política i que han sigut un error perquè tapen les finestres dels habitatges. Un problema que sumat a una poda inadequada provoca que els arbres cresquen més. Els Ginkgo biloba, una espècie exòtica introduïda en la reurbanització dels carrers de l'Eixample, en concret a Pizarro, tampoc són els més adequats, hi afig l'expert, perquè necessiten escocells molt grans. A la plaça de la Reina tampoc s'ha encertat. L'auró negre requereix zones amb menys llum i calor i les palmeres fan poca ombra. "L'arbratge sempre ha generat conflicte amb els veïns per brutícia i l'afecció a les façanes"

A la ciutat hi ha un total de 86.250 exemplars en via pública, part dels quals són gestionats directament per l'Organisme de Parcs i Jardins, pertanyents a unes 325 espècies diferents, encara que les més nombroses, el 30 % del total, són el taronger bord (Citrus aurantium), el plataner (Platanus x hispanica) i Melia (Melia azedarach), l'espècia de la qual ha caigut en els últims dies a València. El viari de la ciutat acull, a més, vora el 70 % dels més de 500 arbres monumentals. Les dues primeres es troben dins de la llista d'espècies l'ús de les quals està sotmés a limitacions als jardins de l'OAM de Parcs i Jardins de València per la seua alta sensibilitat a plagues, malalties i fisiopaties, i per generar problemes de manteniment relacionats, entre altres qüestions, amb el seu fruit, en el cas del taronger, o per la seua mala adaptació a les condicions climàtiques de la ciutat de València, els seus alts requeriments hídrics i els seus problemes de manteniment.