Sanitat suma 945 casos més de covid i cinc morts

La Conselleria de Sanitat ha notificat aquest dimarts un total de 945 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització de divendres, quan se'n van sumar 1.102, per la qual cosa han descendit en 157 en quatre dies. Els nous casos per províncies són 130 a Castelló (190.898 en total), 225 a Alacant (526.705 en total), 589 a València (832.225 en total) i 1 cas sense assignar. Són 19 casos menys que dimarts passat, cosa que confirma la tendència a la baixa de la covid després de la setena onada de primavera i estiu.

Del total de 945 positius, més de la meitat (506) corresponen a persones majors de 60 anys, que és en la franja d'edat en què es mesura ara la incidència de circulació del virus. Per províncies, la distribució de contagis és la següent: 83 de Castelló, 127 d'Alacant, 295 de València i 1 sense assignar. La caiguda de casos ha situat la incidència acumulada a 14 dies en 154 casos per cada 100.000 habitants en majors de 60 anys. La IA a Espanya està en 129 contagis. Els hospitals valencians tenen actualment 253 persones ingressades amb covid, 24 menys que divendres passat. Del total d'hospitalitzades, n'hi ha 18 en UCI. A Castelló hi ha 26 ingressats, 1 en intensius; 86 a la província d'Alacant, 4 en UCI, i 141 a la província de València, 13 en UCI. La Conselleria ha notificat 5 noves defuncions per coronavirus des de l'última actualització, totes amb data de defunció en els últims 7 dies. Es tracta de dues dones de 92 i 94 anys, i tres homes d'entre 83 i 92 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 10.043: 1.194 a la província de Castelló, 3.833 a la d'Alacant i 5.016 a la de València.